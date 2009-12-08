На Дальнем Востоке инспекторы Государственного пожарного надзора проводят надзорно-профилактические операции

На особом контроле МЧС России находятся ночные клубы, дискотеки, где в предновогодние дни проводится особенно много мероприятий. Таких заведений в регионе насчитывается около 200. За 2009 год на данных объектах произошло 10 пожаров и возгораний (в прошлом году - 15), которые нанесли материальный ущерб на сумму более 70 тысяч рублей (в прошлом году - 2,4 млн.). К счастью, при пожарах никто не пострадал.