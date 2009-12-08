Posted 8 декабря 2009, 08:49
Published 8 декабря 2009, 08:49
Modified 17 сентября 2022, 13:30
Updated 17 сентября 2022, 13:30
ХАБАРОВСК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На Дальнем Востоке инспекторы Государственного пожарного надзора проводят надзорно-профилактические операции «Пиротехника» и «Ёлка». Ежегодные предновогодние проверки совместно с сотрудниками УВД и представителями органов местного самоуправления осуществляются в местах проведения новогодних торжеств и торговых точках, реализующих пиротехническую продукцию, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВРЦ МЧС России.
Дальневосточные инспекторы ГПН МЧС России традиционно проводят повторные обследования мест проведения новогодних праздников. Это учебные заведения, предприятия общественного питания, ночные клубы, дискотеки и места с массовым пребыванием людей. На территории Дальнего Востока подразделениями государственного пожарного надзора взяты на учет более пяти тысяч таких объектов. По итогам проведенных осмотров руководителям учреждений предложены к исполнению 4720 мероприятий, 60% из которых уже выполнены. Тем не менее, к административной ответственности были привлечены 504 должностных и 98 юридических лиц.
На особом контроле МЧС России находятся ночные клубы, дискотеки, где в предновогодние дни проводится особенно много мероприятий. Таких заведений в регионе насчитывается около 200. За 2009 год на данных объектах произошло 10 пожаров и возгораний (в прошлом году - 15), которые нанесли материальный ущерб на сумму более 70 тысяч рублей (в прошлом году - 2,4 млн.). К счастью, при пожарах никто не пострадал.
В течение года дальневосточными сотрудниками подразделений Госпожнадзора МЧС России велись плановые инспекции ночных заведений, проверялось соблюдение требований пожарной безопасности, надлежащее состояние эвакуационных выходов, установка в помещениях систем пожарной сигнализации и так далее. Всего был проверен 141 подобный объект (72%).
Как показали осмотры, с нарушениями требований пожарной безопасности эксплуатируются около половины проверенных объектов. При этом: не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации - 6 (3 %) объектов; не оборудованы системами оповещения людей о пожаре - 7 (3,6 %) объектов; с неудовлетворительным состоянием путей эвакуации - 24 (12,2 %) объектов; не обеспечены необходимым количеством первичных средств пожаротушения - 20 объектов (10 %).
По результатам проведенных проверок к административной ответственности были привлечены 102 должностных и 26 юридических лиц. По представлению подразделений Госпожнадзора МЧС России в суды направлены 6 материалов для принятия решений об административном приостановлении деятельности объектов в целом.
В связи с трагедией в ночном клубе Перми, дальневосточные подразделения Госпожнадзора МЧС России проведут внеплановые проверки ночных клубов и дискотек. Кроме того, во всех субъектах запланированы заседания Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением вопросов обеспечения пожарной безопасности в период проведения праздников. На сегодняшний день, они уже состоялись в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.
Вместе с этим, продолжается активная работа по выявлению фактов продажи «контрафактной» пиротехники. По данным Управления Госпожнадзора Дальневосточного регионального центра МЧС России, в регионе расположены 278 объектов, на которых производится реализация или хранение пиротехнической продукции. Все эти торговые точки должны соответствовать необходимым требованиям пожарной безопасности, быть защищены от возможного возгорания, обеспечены необходимыми средствами пожаротушения.
На сегодняшний день уже половина торговых точек проверена. В результате инспекции были выявлены 223 нарушения требований пожарной безопасности, к административной ответственности привлечены одно юридическое и 49 должностных лиц. Совместно с представителями органов внутренних дел и администраций муниципальных образований организован 21 рейд по выявлению случаев реализации несертифицированной пиротехнической продукции. Комиссиями были проверены 56 предприятий торговли.
Чтобы не допустить несчастных случаев на уровне субъектов РФ Дальневосточного региона и муниципальных образований принимаются распоряжения, упорядочивающие оборот пиротехнической продукции. На сегодняшний день такие нормативные акты приняты в Республике Саха (Якутия) и Амурской области.
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