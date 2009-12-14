vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря 2009, 04:07

Published 14 декабря 2009, 04:07

Modified 17 сентября 2022, 13:30

Updated 17 сентября 2022, 13:30

Две камчатские компании вошли в число "Лидеров туриндустрии"

14 декабря 2009, 04:07
В конкурсе участвовали более 200 российских компаний

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 14 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Две камчатские туристические компании стали победителями престижного конкурса и обладателями XIII ежегодной Международной премии «Лидеры туриндустрии».

Церемония награждения лауреатов, в числе которых камчатские фирмы «Камчатка-Тур» и «Путник Трэвел энд Тур», прошла в Москве, сообщила пресс-служба краевого правительства.
В этом году в конкурсе участвовали более 200 компаний. 70 из них стали лауреатами. Награды в 19 базовых номинациях были вручены лучшим представителям российских и зарубежных туристских фирм, гостиниц, санаториев, музейных комплексов, транспортных и инвестиционных компаний.
Премия учреждена медиа-холдингом «Агентство Информбанк» и проводится при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, Координационного совета по туризму «Регионы России - Московское соглашение», Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Государственной Думы РФ, Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-Промышленной Палаты РФ.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика