Две камчатские компании вошли в число "Лидеров туриндустрии"

Церемония награждения лауреатов, в числе которых камчатские фирмы «Камчатка-Тур» и «Путник Трэвел энд Тур», прошла в Москве, сообщила пресс-служба краевого правительства.

В этом году в конкурсе участвовали более 200 компаний. 70 из них стали лауреатами. Награды в 19 базовых номинациях были вручены лучшим представителям российских и зарубежных туристских фирм, гостиниц, санаториев, музейных комплексов, транспортных и инвестиционных компаний.

Премия учреждена медиа-холдингом «Агентство Информбанк» и проводится при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей, Координационного совета по туризму «Регионы России - Московское соглашение», Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Государственной Думы РФ, Комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-Промышленной Палаты РФ.