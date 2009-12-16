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Posted 16 декабря 2009, 08:14

Published 16 декабря 2009, 08:14

Modified 17 сентября 2022, 13:30

Updated 17 сентября 2022, 13:30

ДВЖД получила ""Золотую Колесницу"

16 декабря 2009, 08:14
Национальная премия дороге присуждена в номинации "Лидер железнодорожного транспорта России"

ХАБАРОВСК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточная железная дорога стала лауреатом Национальной общественной премии транспортной отрасли России «Золотая Колесница» в номинации «Лидер железнодорожного транспорта России».
В службе по связям с общественностью РИА «Восток-Медиа» сообщили, что торжественное чествование победителей Всероссийского конкурса состоялось в Государственном Кремлевском Дворце. Награждение стало финалом целого комплекса мероприятий, посвященных празднованию 200-летия Министерства транспорта России.
Национальная общественная премия транспортной отрасли России "Золотая Колесница" учреждена Комитетом Государственной Думы по транспорту и Министерством транспорта Российской Федерации, как общественная премия и присуждается руководителям и коллективам, представляющим отечественную транспортную отрасль, сферу транспортных услуг, транспортную науку и образование, смежные с ней отрасли. Премия призвана способствовать достижению социально-экономических целей и задач Президента и Правительства Российской Федерации, направленных на подъем экономики транспортной отрасли и страны в целом, повышения уровня жизни и благосостояния россиян. Официальная церемония вручения премии проводится ежегодно с участием представителей политической, научной, культурной и бизнес-элиты страны.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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