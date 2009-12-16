На Дальневосточной железной дороге начались инновации

2. Абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в рабочие дни недели сроком действия 1 месяц, 10, 15, 20, 25 календарных дней (абонементные билеты «рабочего дня»). Абонементные билеты «рабочего дня» действительны для проезда в течение срока действия, указанного в билете, по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, и пятницам, кроме нерабочих праздничных дней. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней и переносе выходного дня на рабочий, абонементный билет действителен для проезда в выходной день, объявленный рабочим, и недействителен в рабочий день, объявленный нерабочим (выходным).