На Дальневосточной железной дороге начались инновации

Posted 16 декабря 2009, 04:41
Published 16 декабря 2009, 04:41
Modified 14 декабря 2023, 16:06
Updated 14 декабря 2023, 16:06
ВЛАДИВОСТОК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На Владивостокском отделении Дальневосточной магистрали две с половиной тысячи пассажиров пригородных поездов пользуются новыми абонементными билетами. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщил Пресс-секретарь начальника Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александр Артамонов.
Проведенные специалистами компании «РЖД» исследования пассажиропотоков позволили разработать и внедрить с 1 ноября 2009 года принципиально новую систему абонементов для многократных поездок в пригородных электропоездах на сети железных дорог России.
Новые виды билетов позволяют каждому пассажиру выбрать удобный для него временной интервал для поездки и сэкономить средства. Так, с начала действия новых видов абонементов на Владивостокском отделении Дальневосточной железной дороги их приобрели около 2,5 тысяч человек, без учета пассажиров льготных категорий.
Как сообщили в ОАО «Экспресс Приморья» для удобства жителей и гостей края в пригородном железнодорожном комплексе Приморского края с 1 ноября текущего года действуют следующие виды абонементных билетов.
1. Абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров во все дни недели сроком действия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 месяцев, 5, 10, 15, 20, 25 календарных дней (абонементные билеты «ежедневно»).
2. Абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в рабочие дни недели сроком действия 1 месяц, 10, 15, 20, 25 календарных дней (абонементные билеты «рабочего дня»). Абонементные билеты «рабочего дня» действительны для проезда в течение срока действия, указанного в билете, по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, и пятницам, кроме нерабочих праздничных дней. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней и переносе выходного дня на рабочий, абонементный билет действителен для проезда в выходной день, объявленный рабочим, и недействителен в рабочий день, объявленный нерабочим (выходным).
3. Абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в определённые даты (абонементные билеты «на даты»). Абонементные билеты «на даты» оформляются на любые выбранные пассажиром даты (от 5 до 15 дней) или на чётные и нечётные даты (14, 15, 16 дат в зависимости от продолжительности месяца действия абонементного билета) в течение одного календарного месяца.
4. Абонементные билеты, действительные для проезда пассажиров в выходные дни (абонементные билеты «выходного дня») в течение 1 месяца. Абонементный билет «выходного дня» действителен для проезда по пятницам, субботам, воскресеньям, понедельникам, праздничным дням, в день перед праздником и в день после праздника в течение срока действия абонементного билета.
Все абонементные билеты могут быть оформлены предварительно, но не более чем за 30 дней до начала действия билета. Возврат стоимости абонементных билетов осуществляется в случаях, предусмотренных Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.
В пассажирском отделе ОАО «Экспресс Приморья» также сообщили, что оформить проездные документы на электропоезда пригородного сообщения можно в билетных кассах станций Владивосток, Первая Речка, Вторая Речка, Угольная, Надеждинская, Раздольное, Барановский, Уссурийск, Аэропорт, Смоляниново, Партизанск, Находка, Тихоокеанская.
За дополнительной информацией обращаться в пассажирский отдел ОАО «Экспресс Приморья» по телефону (4232)-245-431 или на сайт компании: http://www.expresspk.ru/?page=2&sheet=0