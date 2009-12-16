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Posted 16 декабря 2009, 08:36

Published 16 декабря 2009, 08:36

Modified 17 сентября 2022, 13:30

Updated 17 сентября 2022, 13:30

Территория ДФО активно газифицируется

16 декабря 2009, 08:36
Создание газотранспортной системы "Сахалин — Хабаровск — Владивосток" обеспечит природными ресурсами огромную территорию

ВЛАДИВОСТОК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Создание мощной газотранспортной системы Дальнего Востока станет импульсом для развития огромных территорий.

Развитие дальневосточной энергетики имеет свои особенности, сообщает «Бизнес-газета «Дальний Восток». Здесь сосредоточено несколько изолированных, а соответственно, проблемных отраслевых систем. Поэтому многие аналитики рынка считают — фундаментом для реализации масштабных энергетических проектов должен стать газ, которого в дальневосточном регионе в избытке.

К примеру, только за последние пару лет на газ были переведены несколько дальневосточных ТЭЦ. И этот процесс будет продолжаться. Да и вообще, территория ДФО газифицируется чрезвычайно активно. Более того, газовые ресурсы стимулируют развитие альтернативной энергетики.

Именно голубое топливо востребовано на мини-ТЭЦ. А сахалинские участники строительного рынка (например, группа «Сфера») планируют обеспечивать сжиженным природным газом (СПГ) еще и отдаленные населенные пункты острова. Но в любом случае можно констатировать — практически все социально-экономические направления постепенно завязываются на газовое богатство региона.

Между тем создание газотранспортной системы (ГТС) «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» должно обеспечить природными ресурсами огромную территорию. Это станет импульсом для реализации масштабных промышленных проектов региона.

В настоящее время Газпром на территории Дальневосточного федерального округа решает четыре основные задачи. Речь идет, во-первых, о масштабной разведке недр, во-вторых, о ежегодном наращивании объемов газодобычи, в-третьих, об организации мощных газохимических и газоперерабатывающих комплексов и, в-четвертых, о создании эффективных газотранспортных систем.

В настоящее время Газпрому принадлежит более 40 лицензий на право пользоваться недрами региона. И эта составляющая постоянно расширяется. К примеру, в июле этого года концерну были переданы лицензии на Киринский, Восточно-Одоптинский и Аяшский блоки проекта «Сахалин-3», что даст дополнительный (помимо «Сахалин-1») источник газоснабжения для потребителей Сахалинской области, а также Хабаровского и Приморского краев.

Но тут есть одна проблема… Восточная программа дает возможности реализовать самые амбициозные газовые проекты. При этом «голубое топливо» для поставок по трубопроводу Сахалин — Хабаровск — Владивосток можно было бы без проблем получать именно с проекта «Сахалин-1». Вот только оператором этого проекта является частный, иностранный инвестор, у которого имеются свои планы на транспортировку газа в Китай. Для этого даже планировалось построить собственный газопровод.

С точки зрения интересов чистого бизнеса, зарубежных специалистов понять можно. Предполагается, что в 2012 году внутренние цены на газ буду приблизительно в три раза ниже экспортных. Поэтому экспортировать голубое топливо действительно выгоднее, чем обеспечивать им своих потребителей. Но Газпром – прежде всего российская компания. И ее руководители намерены предоставлять газ в первую очередь своим территориям и своим гражданам. Как отметил в одном из интервью заместитель председателя правления концерна Александр Ананенков «газификация и газоснабжение дальневосточных регионов — это еще одна стратегическая задача, которую решает Восточная газовая программа. И в ней прописан основной принцип ее реализации — это приоритет российского потребителя».

Справка РИА «Восток-Медиа»:

В сентябре 2007 года в Министерстве промышленности и энергетики России была утверждена «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». Этот проект называют еще и «Восточной программой». Аккумулировать весь потенциал Газпрома на востоке России призвано дочернее общество концерна — ООО «Газпром инвест Восток».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Дальний Восток
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