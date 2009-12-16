Территория ДФО активно газифицируется

С точки зрения интересов чистого бизнеса, зарубежных специалистов понять можно. Предполагается, что в 2012 году внутренние цены на газ буду приблизительно в три раза ниже экспортных. Поэтому экспортировать голубое топливо действительно выгоднее, чем обеспечивать им своих потребителей. Но Газпром – прежде всего российская компания. И ее руководители намерены предоставлять газ в первую очередь своим территориям и своим гражданам. Как отметил в одном из интервью заместитель председателя правления концерна Александр Ананенков «газификация и газоснабжение дальневосточных регионов — это еще одна стратегическая задача, которую решает Восточная газовая программа. И в ней прописан основной принцип ее реализации — это приоритет российского потребителя».