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Posted 17 декабря 2009, 09:24

Published 17 декабря 2009, 09:24

Modified 17 сентября 2022, 13:30

Updated 17 сентября 2022, 13:30

За два года центральные улицы во всех населенных пунктах Приморья необходимо заасфальтировать – Дарькин

17 декабря 2009, 09:24
Всего будут заасфальтированы 222 километра дорог – в поселках, селах и деревнях

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - За два года центральные улицы во всех населенных пунктах Приморья необходимо заасфальтировать. Такую задачу поставил губернатор Сергей Дарькин на заседании администрации Приморского края, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации.
Всего будут заасфальтированы 222 километра дорог - в поселках, селах и деревнях Приморья.
«Развитие транспортной инфраструктуры Приморья - одно из приоритетных направлений работы администрации края. Качественные, современные безопасные дороги - необходимое условие повышения уровня жизни в крае», - отметил губернатор.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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