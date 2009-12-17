За два года центральные улицы во всех населенных пунктах Приморья необходимо заасфальтировать – Дарькин

ВЛАДИВОСТОК. 17 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - За два года центральные улицы во всех населенных пунктах Приморья необходимо заасфальтировать. Такую задачу поставил губернатор Сергей Дарькин на заседании администрации Приморского края, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации.

Всего будут заасфальтированы 222 километра дорог - в поселках, селах и деревнях Приморья.

«Развитие транспортной инфраструктуры Приморья - одно из приоритетных направлений работы администрации края. Качественные, современные безопасные дороги - необходимое условие повышения уровня жизни в крае», - отметил губернатор.