Комсомольские авиастроители совершенствуют "Lean-технологии"

Конкурс проектов по совершенствованию производственной системы с использованием инструментов бережливого производства проводится в компании «Сухой» второй год подряд. Он делится на два этапа: первый, отборочный, проходит на каждом предприятии и финальный - в московском офисе холдинга. Критерием оценки является сокращение времени производства продукции, выполнения работ или оказания услуг, а также доля усовершенствованного «участка» в общем объеме процессов производственной системы «Сухой». Победители конкурса получат материальное поощрение. Члены рабочих групп могут быть предложены к повышению в должности, увеличению оклада или к установлению персональной надбавки.