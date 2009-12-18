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Posted 18 декабря 2009, 02:40

Published 18 декабря 2009, 02:40

Modified 17 сентября 2022, 13:30

Updated 17 сентября 2022, 13:30

Комсомольские авиастроители совершенствуют "Lean-технологии"

18 декабря 2009, 02:40
По итогам отборочного состязания их проекты попали в финал корпоративного конкурса компании "Сухой"

ХАБАРОВСК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении имени Гагарина прошел отборочный этап второго конкурса проектов по совершенствованию производственной системы «Сухой» с использованием инструментов бережливого производства, известной как «Lean-технологии». Были представлены девять работ в трех номинациях - «Развитие», «Новый проект» и «Быстрый эффект», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе компании «ухой».

В номинации «Развитие» конкурсная комиссия отобрала проект «Сборка пилона SSJ-100», в номинации «Быстрый эффект» - проект под названием «Изготовление пластин медных электродов для перфорирования титановых решеток», в «Новом проекте» лучше была признана разработка «Совершенствование механообрабатывающего производства». Теперь победители представят свои работы в финальной части конкурса, которая состоится в Москве в начале будущего года.

Конкурс проектов по совершенствованию производственной системы с использованием инструментов бережливого производства проводится в компании «Сухой» второй год подряд. Он делится на два этапа: первый, отборочный, проходит на каждом предприятии и финальный - в московском офисе холдинга. Критерием оценки является сокращение времени производства продукции, выполнения работ или оказания услуг, а также доля усовершенствованного «участка» в общем объеме процессов производственной системы «Сухой». Победители конкурса получат материальное поощрение. Члены рабочих групп могут быть предложены к повышению в должности, увеличению оклада или к установлению персональной надбавки.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Экономика
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