В Приморье у больных осужденных полноценное питание

Posted 18 декабря 2009, 07:35
Published 18 декабря 2009, 07:35
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 16 декабря текущего года в средствах массовой информации Приморского края была распространена информация Россельхознадзора о якобы хранившемся на складе учреждения ФБУ ЛИУ-47 и предназначенном для питания осуждённых недоброкачественном пшене. « .... в лечебном исправительном учреждении № 47 ГУФСИН России по Приморскому краю для питания заключённых предназначалось недоброкачественное пшено. Проведённые органами Россельхознадзора исследования показали, что вся крупа загрязнена экскрементами грызунов».
24.11.2009 года на складе учреждения ФБУ ЛИУ- 47, в соответствии с приказом и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю С.А. Дымова была проведена плановая выездная проверка ведущим специалистом-экспертом И.А. Кузьминой. В ходе проверки была выявлена партия хранившегося на складе зерна (крупа пшено шлифованное) в количестве 250 кг, в которой были обнаружены экскременты мышевидных грызунов.
На момент проверки на складе учреждения ФБУ ЛИУ-47 хранилось 9 партий крупы разных наименований в количестве 6580 кг, из которого в отдельно хранившейся партии - 250 кг (5 мешков по 50 кг) пшена, были предназначены для кормления служебных собак. В отношении этой крупы специалистом-экспертом И.А. Кузьминой было выдано предписание №1 от 24.11.2009 г., согласно которому крупа должна быть просеяна и перетарена, что и было устранено, о чём в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю ФБУ ЛИУ-47 было направлено уведомление от 09.12.2009 г. №7/2-5611.
Распространённый в СМИ пресс-релиз Россельхознадзора о том, что данная крупа предназначалась для питания больных осуждённых не соответствует действительности, сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю подполковник Вадим Шимолин