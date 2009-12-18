В Приморье у больных осужденных полноценное питание

На момент проверки на складе учреждения ФБУ ЛИУ-47 хранилось 9 партий крупы разных наименований в количестве 6580 кг, из которого в отдельно хранившейся партии - 250 кг (5 мешков по 50 кг) пшена, были предназначены для кормления служебных собак. В отношении этой крупы специалистом-экспертом И.А. Кузьминой было выдано предписание №1 от 24.11.2009 г., согласно которому крупа должна быть просеяна и перетарена, что и было устранено, о чём в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю ФБУ ЛИУ-47 было направлено уведомление от 09.12.2009 г. №7/2-5611.