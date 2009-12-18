vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря 2009, 07:35

Published 18 декабря 2009, 07:35

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

В Приморье у больных осужденных полноценное питание

18 декабря 2009, 07:35
Информация Россельхознадзора о пшене с экскрементами мышевидных грызунов, которым кормят больных в ФБУ ЛИУ-47 - недостоверна

ВЛАДИВОСТОК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 16 декабря текущего года в средствах массовой информации Приморского края была распространена информация Россельхознадзора о якобы хранившемся на складе учреждения ФБУ ЛИУ-47 и предназначенном для питания осуждённых недоброкачественном пшене. « .... в лечебном исправительном учреждении № 47 ГУФСИН России по Приморскому краю для питания заключённых предназначалось недоброкачественное пшено. Проведённые органами Россельхознадзора исследования показали, что вся крупа загрязнена экскрементами грызунов».

24.11.2009 года на складе учреждения ФБУ ЛИУ- 47, в соответствии с приказом и.о. руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю С.А. Дымова была проведена плановая выездная проверка ведущим специалистом-экспертом И.А. Кузьминой. В ходе проверки была выявлена партия хранившегося на складе зерна (крупа пшено шлифованное) в количестве 250 кг, в которой были обнаружены экскременты мышевидных грызунов.

На момент проверки на складе учреждения ФБУ ЛИУ-47 хранилось 9 партий крупы разных наименований в количестве 6580 кг, из которого в отдельно хранившейся партии - 250 кг (5 мешков по 50 кг) пшена, были предназначены для кормления служебных собак. В отношении этой крупы специалистом-экспертом И.А. Кузьминой было выдано предписание №1 от 24.11.2009 г., согласно которому крупа должна быть просеяна и перетарена, что и было устранено, о чём в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю ФБУ ЛИУ-47 было направлено уведомление от 09.12.2009 г. №7/2-5611.

Распространённый в СМИ пресс-релиз Россельхознадзора о том, что данная крупа предназначалась для питания больных осуждённых не соответствует действительности, сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН России по Приморскому краю подполковник Вадим Шимолин

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика