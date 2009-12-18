Во Владивостоке ищут место памятнику морякам торгового флота (фоторепортаж)

По замыслу архитектора Александра Юрченко, в центре города, рядом с опорами высоководного моста, возникнет новая рекреационная зона, с которой будет открываться вид на море. Спускающиеся к морю террасы позволят организовать здесь места для гуляния, а расположенный у причала рыбный рынок станет популярной у горожан торговой точкой.