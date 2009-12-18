Во Владивостоке ищут место памятнику морякам торгового флота (фоторепортаж)

Posted 18 декабря 2009, 07:36
Published 18 декабря 2009, 07:36
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 18 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке на городском градостроительном Совете рассмотрели проектное предложение реконструкции памятника - мемориала морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.
Памятник попал в зону строительства моста через бухту «Золотой Рог» и возникла необходимость найти для него новое место. Проект, выполненный архитекторами ООО «Архитектурный фонд», предусматривает перенос памятника морякам на
По замыслу архитектора Александра Юрченко, в центре города, рядом с опорами высоководного моста, возникнет новая рекреационная зона, с которой будет открываться вид на море. Спускающиеся к морю террасы позволят организовать здесь места для гуляния, а расположенный у причала рыбный рынок станет популярной у горожан торговой точкой.
При разработке проекта арихитекторы позаботились и о памятнике Пушкину, ранее стоявшему на улице Пушкинской, и тоже «пострадавшему» от строительства моста через бухту Золотой Рог. и включили его в планировку территории.
По мнению присутствовавших на заседании ветеранов Владивостокского морского торгового порта и членов Совета почетных граждан Владивостока, место выбрано неудачно.
Как считают ветераны, памятник, олицетворяющий подвиг моряков - дальневосточников в годы войны, должен размещаться рядом с другими памятниками воинской славы - на Корабельной Набережной Владивостока.
В ходе заседания градостроительного Совета прозвучали и другие предложения по месту размещения памятника, высказанные известными в городе архитекторами.
На Совете в присутствии мэра Владивостока Игоря Пушкарева было принято решение продолжить работу по определению места для памятника, рассмотреть на последующих заседаниях Совета альтернативные проектные предложения.
Заказчиком проекта выступает Тихоокеанская мостостроительная компания. В настоящее время памятник морякам торгового флота законсервирован и находится на своем старом месте, возле дома № 56 на улице Светланской, в зоне строительства моста через бухту Золотой Рог.