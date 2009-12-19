Должники Дальэнергосбыта встретят Новый год в полной темноте

Неплательщикам, которые не торопятся оплачивать потребленную электроэнергию, придется встречать Новый год при свечах. Свет в их домах и квартирах появится только после внесения ими всей оплаты, включая повторное подключение к электросети, либо после заключения с Дальэнергосбытом соглашения о реструктуризации задолженности. В тоже время 123 тысячи абонентов после получения уведомления о задолженности и планируемом отключении погасили долг, не дожидаясь ограничительных мер.