Должники Дальэнергосбыта встретят Новый год в полной темноте

Posted 19 декабря 2009, 02:43
Published 19 декабря 2009, 02:43
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Только в декабре 6 тысячам должников Дальэнергосбыта будет ограничена подача электроэнергии. Это произойдет, если несознательные потребители не начнут оплачивать потребленную, но не оплаченную электроэнергию на общую сумму 18,6 млн. рублей.
В Приморском крае агенты энергокомпании за первую половину месяца уже отключили более 3 тысяч абонентов, которые потребляли электроэнергию и не оплачивали ее более трех месяцев. Мероприятия по ограничению должников проводятся в рамках работы по снижению дебиторской задолженности населения, которая на сегодня составляет 347 млн. рублей.
Всего с начала года за долги перед Дальэнергосбытом была отключена 81 тысяча потребителей - физических лиц. Их совокупный долг составлял около 208 млн. рублей. Отсутствие электрической энергии вынудило 42 тысячи потребителей выплатить долги. Они вернули в бюджет энергокомпании 80 млн. рублей.
Неплательщикам, которые не торопятся оплачивать потребленную электроэнергию, придется встречать Новый год при свечах. Свет в их домах и квартирах появится только после внесения ими всей оплаты, включая повторное подключение к электросети, либо после заключения с Дальэнергосбытом соглашения о реструктуризации задолженности. В тоже время 123 тысячи абонентов после получения уведомления о задолженности и планируемом отключении погасили долг, не дожидаясь ограничительных мер.
Подчеркнем, при отключении должников Дальэнергосбыт строго руководствуется Постановлением Правительства РФ № 530, регламентирующим действия энергосбытовых организаций, абоненты которых в течение трех месяцев пользовались электроэнергией и не оплачивали ее. В соответствии с данным Постановлением, чтобы обесточить квартиру, агентам Дальэнергосбыта не требуется ни согласие, ни присутствие должника. Отключение происходит при свидетелях. После этого агент оставляет соответствующий акт в почтовом ящике неплательщика или его соседям.
Избежать отключения можно при условии погашения задолженности, предъявив оплаченные квитанции в абонентский отдел обслуживающего отделения. Если у абонента нет возможности единовременно погасить долг, то он может заключить соглашение о рассрочке платежа. В случае соблюдения графика платежей и своевременной оплаты текущего энергопотребления в отношении должника меры по ограничению электроснабжения применяться не будут.
Напомним, оплачивать счета-квитанции за потребленную электроэнергию необходимо до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, сообщает пресс-служба "Дальэнергосбыта" - филиала ОАО «ДЭК».