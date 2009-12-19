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Posted 19 декабря 2009, 04:08

Published 19 декабря 2009, 04:08

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Сегодня во Владивостоке - городской фестиваль хип-хоп культуры

19 декабря 2009, 04:08
В программе фестиваля соревнования по трем дисциплинам: рэп, фристайл и бит-бокс

ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, в субботу, в 17 часов в ночном клубе "Давыдов" пройдет итоговый городской фестиваль хип-хоп культуры "TOUCH THE BEAT 2009".

Организатором проекта выступил продюсерский центр "MGself" при содействии управления по делам молодежи администрации Владивостока.

В программе фестиваля соревнования по трем дисциплинам: рэп, фристайл и бит-бокс. Их исполнение будут оценивать известные деятели дальневосточного и российского хип-хопа, а после десяти вечера на сцену выйдут и сами именитые лидеры хип-хоп культуры города:

Братство Свободы

Marq Markuz

Prado

Vital

Young Greedy

Ksandra и Kore

7level

ZuR &Saint jigga

Mc Graff

Основной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и развитие хип-хоп культуры на Дальнем Востоке. Общий призовой фонд мероприятия составляет 50 000 рублей, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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