Сегодня во Владивостоке - городской фестиваль хип-хоп культуры

Posted 19 декабря 2009, 04:08
Published 19 декабря 2009, 04:08
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, в субботу, в 17 часов в ночном клубе "Давыдов" пройдет итоговый городской фестиваль хип-хоп культуры "TOUCH THE BEAT 2009".
Организатором проекта выступил продюсерский центр "MGself" при содействии управления по делам молодежи администрации Владивостока.
В программе фестиваля соревнования по трем дисциплинам: рэп, фристайл и бит-бокс. Их исполнение будут оценивать известные деятели дальневосточного и российского хип-хопа, а после десяти вечера на сцену выйдут и сами именитые лидеры хип-хоп культуры города:
Братство Свободы
Marq Markuz
Prado
Vital
Young Greedy
Ksandra и Kore
7level
ZuR &Saint jigga
Mc Graff
Основной целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и развитие хип-хоп культуры на Дальнем Востоке. Общий призовой фонд мероприятия составляет 50 000 рублей, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.