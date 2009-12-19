Сегодня во Владивостоке - городской фестиваль хип-хоп культуры

В программе фестиваля соревнования по трем дисциплинам: рэп, фристайл и бит-бокс. Их исполнение будут оценивать известные деятели дальневосточного и российского хип-хопа, а после десяти вечера на сцену выйдут и сами именитые лидеры хип-хоп культуры города: