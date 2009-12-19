Во Владивостоке слониху поят водкой

Дозы у Рады, мягко скажем, лошадиные. За один присест пышнотелая циркачка вылакала шесть бутылок «беленькой» по пол-литра каждая. Итого, три литра - для «сугрева», так сказать. Правда, чистый спирт девушка не любит, предпочитает коктейли. Яблочный сок с водкой - само то! Говорят, глазки у слонихи мигом соловеют, но до пьяного дебоша дело не доходит.