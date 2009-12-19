vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря 2009, 03:56

Published 19 декабря 2009, 03:56

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

Во Владивостоке слониху поят водкой

19 декабря 2009, 03:56
Таким старым, проверенным среди людей методом животное спасали от приморских морозов

ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В столицу Приморья приехал знаменитый цирк Филатовых с программой «Слоны и медвежье шоу». К сожалению, с погодой четвероногим гастролерам явно не подфартило: уже неделю во Владивостоке царит невиданный для начала зимы мороз.

Мишкам-то привычно, у них вон какая шерсть. К тому же сейчас пушистые спортсмены разогреваются на ринге вместе с обезьянами-каратистами. А что же делать звезде шоу - индийской слонихе Раде? Говорят, в такие дни четырехтонная актриса не прочь пригубить чего покрепче, пишет газета «Комсомольская правда».

- В понедельник, после погрузки, отпаивали ее водкой, - поведали по секрету администраторы цирка.

Дозы у Рады, мягко скажем, лошадиные. За один присест пышнотелая циркачка вылакала шесть бутылок «беленькой» по пол-литра каждая. Итого, три литра - для «сугрева», так сказать. Правда, чистый спирт девушка не любит, предпочитает коктейли. Яблочный сок с водкой - само то! Говорят, глазки у слонихи мигом соловеют, но до пьяного дебоша дело не доходит.

Впрочем, пьянство четвероногой артистки продолжалось недолго - ей все-таки по программе на голове стоять придется. А с похмелья, поди, постой на больной-то головушке. Да и вообще трюков у слонихи Рады - хоть отбавляй. Так что, согревает сейчас звезду уже не высокий градус питья, а обычный обогреватель.

А вот местные ветеринары алкогольную терапию среди животных не приветствуют:

- Это может привести к расстройству желудка, интоксикации, - говорят ветеринары клиники «Ника», - впрочем, с такими крупными животными, как слоны мы не работаем, так что их дрессировщикам виднее, что полезно для слонов, а что нет.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика