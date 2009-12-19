Во Владивостоке слониху поят водкой

Posted 19 декабря 2009, 03:56
Published 19 декабря 2009, 03:56
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 19 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В столицу Приморья приехал знаменитый цирк Филатовых с программой «Слоны и медвежье шоу». К сожалению, с погодой четвероногим гастролерам явно не подфартило: уже неделю во Владивостоке царит невиданный для начала зимы мороз.
Мишкам-то привычно, у них вон какая шерсть. К тому же сейчас пушистые спортсмены разогреваются на ринге вместе с обезьянами-каратистами. А что же делать звезде шоу - индийской слонихе Раде? Говорят, в такие дни четырехтонная актриса не прочь пригубить чего покрепче, пишет газета «Комсомольская правда».
- В понедельник, после погрузки, отпаивали ее водкой, - поведали по секрету администраторы цирка.
Дозы у Рады, мягко скажем, лошадиные. За один присест пышнотелая циркачка вылакала шесть бутылок «беленькой» по пол-литра каждая. Итого, три литра - для «сугрева», так сказать. Правда, чистый спирт девушка не любит, предпочитает коктейли. Яблочный сок с водкой - само то! Говорят, глазки у слонихи мигом соловеют, но до пьяного дебоша дело не доходит.
Впрочем, пьянство четвероногой артистки продолжалось недолго - ей все-таки по программе на голове стоять придется. А с похмелья, поди, постой на больной-то головушке. Да и вообще трюков у слонихи Рады - хоть отбавляй. Так что, согревает сейчас звезду уже не высокий градус питья, а обычный обогреватель.
А вот местные ветеринары алкогольную терапию среди животных не приветствуют:
- Это может привести к расстройству желудка, интоксикации, - говорят ветеринары клиники «Ника», - впрочем, с такими крупными животными, как слоны мы не работаем, так что их дрессировщикам виднее, что полезно для слонов, а что нет.