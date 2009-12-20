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Posted 20 декабря 2009, 02:58

Published 20 декабря 2009, 02:58

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

Архитекторы Владивостока обсудили проект океанариума

20 декабря 2009, 02:58
Здание на острове Русском будет напоминать лежащую на берегу раковину

ВЛАДИВОСТОК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Архитекторам Владивостока представили на заседании градостроительного Совета проект океанариума на острове Русском. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.

Здание, являющееся одним из объектов, возводимых к саммиту АТЭС, будет построено на полуострове Житкова. Авторы проекта – коллектив Приморгражданпроект совместно с одной из тайваньских компаний.

Здание будет напоминать лежащую на берегу раковину. В комплекс океанариума включены не только экспозиции морской флоры и фауны дальневосточных морей и дельфинарий, но и научные лаборатории. Особое место отведено историческим объектам – фортам Владивостокской крепости, которые будут отреставрированы и станут доступными для туристов.

Проект в целом был одобрен членами градостроительного совета, тем более, что строительство океанариума уже началось.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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