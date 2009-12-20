Архитекторы Владивостока обсудили проект океанариума

Posted 20 декабря 2009, 02:58
Published 20 декабря 2009, 02:58
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Архитекторам Владивостока представили на заседании градостроительного Совета проект океанариума на острове Русском. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.
Здание, являющееся одним из объектов, возводимых к саммиту АТЭС, будет построено на полуострове Житкова. Авторы проекта – коллектив Приморгражданпроект совместно с одной из тайваньских компаний.
Здание будет напоминать лежащую на берегу раковину. В комплекс океанариума включены не только экспозиции морской флоры и фауны дальневосточных морей и дельфинарий, но и научные лаборатории. Особое место отведено историческим объектам – фортам Владивостокской крепости, которые будут отреставрированы и станут доступными для туристов.
Проект в целом был одобрен членами градостроительного совета, тем более, что строительство океанариума уже началось.