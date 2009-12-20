Архитекторы Владивостока обсудили проект океанариума

Здание будет напоминать лежащую на берегу раковину. В комплекс океанариума включены не только экспозиции морской флоры и фауны дальневосточных морей и дельфинарий, но и научные лаборатории. Особое место отведено историческим объектам – фортам Владивостокской крепости, которые будут отреставрированы и станут доступными для туристов.