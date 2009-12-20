Posted 20 декабря 2009, 02:20
Published 20 декабря 2009, 02:20
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 20 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке реконструируют Бородинское сражение. Об этом РИА «Востко-Медиа2 сообщии в пресс-центра музея имени Арсеньева.
20 декабря в 12.00 в Музейно-выставочном центре Музея им. В.К. Арсеньева (ул. Петра Великого, 6) в рамках выставки военно-исторической миниатюры «Армия на ладони» состоится реконструкция эпизода знаменитого Бородинского сражения.
Бородинское сражение – крупнейшее сражение Отечественной войны, которое произошло между русской и французской армиями 7 сентября 1812 года у села Бородина (в
Бородинское сражение считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений XIX века. Не случайно Наполеон назвал эту битву самым великим своим сражением, хотя его результаты более чем скромны для привыкшего к победам великого полководца.
Наполеон так отозвался об этом сражении: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми… Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано французами наиболее доблести и одержан наименьший успех».