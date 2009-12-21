vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2009, 09:24

Published 21 декабря 2009, 09:24

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

Депутаты Лесозаводска обсудят план приватизации муниципального имущества

21 декабря 2009, 09:24
Кроме нескольких объектов недвижимости, в него предлагается включить и несколько единиц пассажирского автотранспорта

ВЛАДИВОСТОК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На 24 декабря запланировано заседание думы Лесозаводского городского округа. Накануне заседания все вопросы, включенные в повестку дня, активно обсуждались в постоянных депутатских комиссиях.

Самыми важными можно назвать вопросы управления муниципальным имуществом, успешное решение которых позволило бы облегчить финансовые тяготы дотационного бюджета городского округа.

В частности на рассмотрение депутатам был предложен план приватизации муниципального имущества, в который, кроме нескольких объектов недвижимости, предлагалось включить и несколько единиц пассажирского автотранспорта.

Председатель Лесозаводской городской думы Николай Воробьев, принимавший участие в работе комиссии, высказал свои возражения в адрес начальника комитета по управлению имуществом В. Басенко.

По словам Воробьева, если муниципальное имущество способно приносить доход в городскую казну, нет необходимости от него избавляться, а пассажирские автобусы, сданные в долгосрочную аренду, являются стабильным источником пополнения бюджета.

«Необходимо пересмотреть условия аренды с целью повышения арендной платы, так как по условиям прежнего договора эта плата неоправданно занижена», - считает Николай Воробьев.

Депутаты решили, что судьба муниципальных автобусов прояснится после их технического обследования.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика