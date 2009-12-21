Депутаты Лесозаводска обсудят план приватизации муниципального имущества

Posted 21 декабря 2009, 09:24
Published 21 декабря 2009, 09:24
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - На 24 декабря запланировано заседание думы Лесозаводского городского округа. Накануне заседания все вопросы, включенные в повестку дня, активно обсуждались в постоянных депутатских комиссиях.
Самыми важными можно назвать вопросы управления муниципальным имуществом, успешное решение которых позволило бы облегчить финансовые тяготы дотационного бюджета городского округа.
В частности на рассмотрение депутатам был предложен план приватизации муниципального имущества, в который, кроме нескольких объектов недвижимости, предлагалось включить и несколько единиц пассажирского автотранспорта.
Председатель Лесозаводской городской думы Николай Воробьев, принимавший участие в работе комиссии, высказал свои возражения в адрес начальника комитета по управлению имуществом В. Басенко.
По словам Воробьева, если муниципальное имущество способно приносить доход в городскую казну, нет необходимости от него избавляться, а пассажирские автобусы, сданные в долгосрочную аренду, являются стабильным источником пополнения бюджета.
«Необходимо пересмотреть условия аренды с целью повышения арендной платы, так как по условиям прежнего договора эта плата неоправданно занижена», - считает Николай Воробьев.
Депутаты решили, что судьба муниципальных автобусов прояснится после их технического обследования.