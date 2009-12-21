Энергетики подвели итоги конкурса детского творчества

Posted 21 декабря 2009, 08:21
Published 21 декабря 2009, 08:21
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
БИРОБИДЖАН. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В филиале ДРСК «Электрические сети ЕАО» подвели итоги конкурса детского творчества, посвященного Дню энергетика. Участие в конкурсе приняли дети сотрудников предприятия, а также воспитанники детских домов Биробиджана.
Энергетики предложили детям выразить свое понимание энергетики с помощью стихов, сочинений и рисунков в номинациях «Яркая энергетика» и «Энергетика будущего» в двух возрастных группах - от 3 до 9 лет и от 10 до 15.
Всего на конкурс поступило около 70 работ, из которых компетентное жюри выбрало лучших в каждой номинации и возрастной группе. Все участники получили поощрительные призы, а победителям вручили дипломы и ценные подарки.
По словам председателя жюри - заместителя директора предприятия Геннадия КОЖЕВНИКОВА, участники подошли к конкурсу со всей ответственностью и подготовили немало оригинальных рисунков. «Мы не ожидали, что на конкурс со столь сложной тематикой будет представлено так много рисунков. Маленькие художники обнаружили присутствие энергетики практически во всех сферах жизни. Они прекрасно понимают важность и значимость энергетики. Не исключено, что этот конкурс повлияет на выбор будущей профессии и кто-нибудь из них обязательно придет работать к нам в филиал».
Как отметила директор детского дома № 3 Нина АКМУХАМЕТОВА, детям очень понравилась сама идея проведения конкурса, и они с удовольствием откликнулись. «Некоторые из ребят подготовили несколько рисунков, а также сочинили стихи и небольшие рассказы о работе энергетиков. Теперь точно знают, откуда в их дома приходят тепло и свет».
Рисунки победителей конкурса будут выставлены для всеобщего обозрения в конференц-зале филиала ОАО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО», сообщает пресс-центр компании.