Энергетики подвели итоги конкурса детского творчества

По словам председателя жюри - заместителя директора предприятия Геннадия КОЖЕВНИКОВА, участники подошли к конкурсу со всей ответственностью и подготовили немало оригинальных рисунков. «Мы не ожидали, что на конкурс со столь сложной тематикой будет представлено так много рисунков. Маленькие художники обнаружили присутствие энергетики практически во всех сферах жизни. Они прекрасно понимают важность и значимость энергетики. Не исключено, что этот конкурс повлияет на выбор будущей профессии и кто-нибудь из них обязательно придет работать к нам в филиал».