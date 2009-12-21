Гендиректор ДГК встретился с руководителями региональных СМИ

- В этот день мы всегда адресуем самые добрые слова коллегам и ветеранам-энергетикам: желаем тепла и света, мира в семье, добра и, конечно, надежности с большой буквы и в профессиональной, и в личной сфере. И все же, несправедливо было бы «присваивать» этот праздник работникам только одной отрасли – энергетической. Свет и тепло – блага, которые касаются каждого. Более того, их наличие зависит от многих людей: от наших партнеров - поставщиков топлива, заводов-изготовителей оборудования и материалов для его ремонта, железнодорожников, безусловно – от региональной власти и, конечно, от потребителей тепловой и электрической энергии. Поэтому сегодня вновь хочу поздравить всех с нашим общим праздником – с Днем энергетика. Благополучия, процветания и сбывшихся ожиданий от нового энергетического года нам всем!