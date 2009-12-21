Гендиректор ДГК встретился с руководителями региональных СМИ

Posted 21 декабря 2009, 08:43
Published 21 декабря 2009, 08:43
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ХАБАРОВСК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В канун профессионального праздника «День энергетика», который отмечается работниками энергетической отрасли 22 декабря, генеральный директор ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" Валерий ЛЕВИТ по традиции встретился с руководителями ведущих печатных СМИ Дальнего Востока и журналистами двух региональных телеканалов. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе пресс-службе ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ОАО ДГК").
Валерий Левит рассказал об итогах работы энергокомпании в уходящем, 2009, году и о планах компании на будущее:
- У энергетиков один год, в принципе, похож на другой. Есть осенне-зимний период и период подготовки нему. И задачи ежегодно идентичные стоят перед компанией. Чем запомнился уходящий год?
- В этом году, конечно, были некоторые отличия, связанные с финансовыми проблемами. Они выражались, прежде всего, в том, что снизилось энергопотребление, значит, наша выручка снизилась. Достаточно дорогие были кредитные ресурсы. Летом мы кредитуемся в большом объеме - это связано как раз с подготовительным периодом, когда выручка у нас минимальная, а затраты максимальные – идут ремонты энергооборудования и теплотрасс, накопление топлива. Поэтому мы летом кредиты берем, а зимой возвращаем. В этом году кредиты были достаточно дорогие против прошлых лет. И нам нашу финансово-экономическую ситуацию улучшить не удалось. И последнее - в этом году хуже, чем в прошлые годы, с платежами за тепловую энергию, которую мы продаем потребителям. Эти три фактора создавали определенные, достаточно серьезные, трудности в нашей работе.
- Не сказались ли все эти проблемы на качестве подготовки к зиме?
- Подготовка прошла достаточно удовлетворительно. Официальные Паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2009-
- Объемы ремонтов пришлось сокращать в этом году?
- По сравнению с прошлым годом - нет. Но мы их и не увеличили. А то, что они недостаточны, это точно. Необходимость значительного увеличения объемов ремонта энергообъектов в ДГК объективно существует. Оборудование наших ТЭЦ, в большинстве своем, 30-х, 40-х, 50-х годов установки и свой ресурс отработало. Поэтому средств, которые мы, исходя из объема энерготарифов, тратим на техперевооружение, модернизацию и ремонт существующего оборудования, недостаточно.
- Где находятся болевые точки?
- На всех территориях, где мы работаем. В Якутии – это Чульманская ТЭЦ, в Хабаровском крае – Майская ГРЭС, Хабаровская ТЭЦ-1, Комсомольские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, в Амурской области - Райчихинская ГРЭС, в Приморском крае – Владивостокские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 . Их оборудование требует повышенных, против среднероссийских, норм затрат на его поддержание. Поэтому и средства требуются очень значительные.
- Повлиял ли рост цены на природный газ на топливный баланс ДГК?
- Были отдельные моменты в начале года, когда курс доллара резко вырос, и газ становился дороже угля. В третьем квартале мы старались использовать больше газа, потому что курс доллара снижался. Дело в том, что наш контракт с «Эксон Нефтегаз Лимитед» долларовый, и курс доллара очень влияет на его рублевую цену.
- Завершается тарифная компания, насколько вы удовлетворены ее итогами?
- Напомню, что ДГК реализует конечному потребителю только тепловую энергию. Всю электроэнергию у нас покупают на оптовом рынке энергии и мощности. Напрямую конечному потребителю мы ее не продаем. Поэтому ДГК держит в поле зрения тариф для конечных потребителей только на теплоэнергию. Он устанавливается в каждом крае или области отдельно. В зоне действия ДГК – это пять субъектов РФ: Амурская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область, Приморский край, юг Республики Саха (Якутия) – окончательно установлен тариф на тепло для потребителей только в Хабаровском крае. Здесь он вырос на 12,5 процентов.
Тариф на электроэнергию для конечного потребителя, как я уже сказал, – не наш отпускной тариф. Поэтому каким будет конечный тариф для потребителя, пока не знаю. А оптовый тариф на электроэнергию - единый для всей генерации ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" – установлен. Он вырос примерно на 8 процентов.
Не могу сказать окончательно, насколько выручка ДГК возрастает в связи с ростом энерготарифов в следующем году. Но удовлетворенности тарифом не существует вообще никогда: денег много не бывает. Хотя бы потому, что есть объективная необходимость увеличивать ремонтный фонд компании.
- Вы можете рассказать о подготовке энергообъектов к саммиту АТЭС, который намечено провести в 2012 году во Владивостоке?
- У ДГК как таковых инвестпроектов «к саммиту» нет. Перед нашей компанией стояла задача, может быть, даже более важная, чем просто подготовка к АТЭС, – в короткий срок нарастить мощности в энергодефицитном Южном Приморье. Сегодня мы завершаем эту работу. За три года с момента постановки задачи мы ввели здесь достаточно много новых мощностей. Мощность Владивостокской ТЭЦ-2 увеличили на 70 МВт, Артемовской ТЭЦ – на 50 МВт, смонтировали две газотурбинные электростанции на территории Владивостокской ТЭЦ-1 – это еще 45 МВт, и буквально через несколько дней вводим котел и турбину 100 МВт на Партизанской ГРЭС. Прирост Приморской генерации составил 25 %. Проблему дефицита мощности в Приморском крае, в том числе и на период проведения саммита, мы решили.
Хотя отдельные мероприятия ДГК намечает решить именно «к саммиту». Сергей Михайлович (прим. – губернатор Приморского края Дарькин) высказывал претензию, что внешний вид Владивостокской ТЭЦ-2 «не очень», что ее выбросы оказывают негативное влияние на окружающую среду. Мы с этим работаем. Проблема воздействия на окружающую среду решится переводом станции с угля на газ. В наших планах - внешний вид ТЭЦ-2, который мы к саммиту приведем в идеальное состояние, причем, не только ее одной, но и других наших энергоисточников во Владивостоке. Сделаем из мазутных и угольных - газовые станции. Хабаровчане могут понять разницу. Какой была Хабаровская ТЭЦ-2, когда она работала на мазуте, и какой стала после подключения природного газа – ни дыма, ни копоти.
- Инвестиционная программа ДГК на 2010 год пострадала от кризиса?
- Она находится пока в стадии утверждения. Но подход у нас такой: если есть целевые задачи по каким-то объектам, то решать их нужно независимо от кризиса и от финансового состояния. Если их не решать, то тогда останется объяснять, почему кому-то из наших потребителей стало «плохо» в энергетическом смысле. А это никого не устраивает. Главная задача ДГК на 2010-2011 год – газификация приморской генерации. В Хабаровском крае необходимо начать строить Советско-Гаванскую ТЭЦ. Но этот проект уже не входит в инвестпрограмму ДГК. По решению совета директоров он должен реализовываться проектной компанией. Но я уверен, что без нашего активного участия этот вопрос не решится, и мы, со своей стороны, намерены активизироваться в части реализации этого проекта.
- Сегодня идет активное обсуждение стратегии энергетического развития Дальнего Востока до 2025 года. Какое место в ней отводится ДГК?
- Энергетическая стратегия предполагает серьезный прирост мощностей в регионе. И наращивание мощностей (за исключением гидрогенерирующих) на юге Дальнего Востока, в зоне объединенной энергосистемы, - прямая задача Дальневосточной генерирующей компании. Я не говорю, что все эти стройки ДГК будет инвестировать за свой счет. Думаю, как раз наоборот: это будут делать какие-то привлеченные инвесторы, может быть, будут вложены федеральные средства. Но совершенно очевидно, что другой компании, помимо ДГК, с соответствующими профессиональными компетенциями в сфере теплоэнергетики в регионе просто нет. Поэтому, скорее всего, нам придется исполнять функции заказчика, эксплуатирующей организации и т.д.
- Как складывается ситуация со строительством Уссурийской ТЭЦ в Приморье?
- Эта электростанция также выведена из инвестпрограммы ДГК. Нельзя сказать, что ситуация стоит на месте. Она движется в части привлечения инвесторов и поиска инвестиций. В этом направлении работа активно ведется. Но хочу заметить, что введенные ДГК мощности на юге Приморья сняли напряженность в энергоснабжении региона и позволяют несколько отложить ввод Уссурийской ТЭЦ.
- После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС к тепловой генерации повышено внимание надзорных и контролирующих структур?
- Ростехнадзор (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору) из года в год отслеживает состояние наших электростанций. По итогам выдает предписания с предложениями по проведению корректирующих мероприятий. Мы их выполняем в отведенные сроки, с учетом их важности, опасных последствий и т.д. Такая практика существовала всегда. Но после трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС внимание к вопросам промышленной безопасности, в частности в энергетике, стало более пристальным. Усилился контроль со стороны Ростехнадзора над техническим состоянием наших энергообъектов, особенно в части достаточности проводимых ремонтов.
- Вы упомянули о том, что она из основных проблем - спад платежеспособности потребителей. Сложная ситуация была в Благовещенске с Амурскими коммунальными системами. Как-то она разрешилась?
- В целом потребители теплоэнергии в пяти субъектах ДФО, должны сегодня ДГК более 3,3 млрд рублей - примерно столько мы в этом году направили на ремонт оборудования электростанций и теплотрасс. Причем, большая часть долгов - 2,3 млрд рублей – за населением.
Что касается Амурских коммунальных систем, общая сумма дебиторской задолженности этой компании перед нами несколько снижается: соглашение, которое было закреплено судом, по гашению задолженности АКС перед ДГК, выполняется. Но текущие платежи коммунальщики обеспечивают вновь плохо. Я думаю, что задолженность АКС к концу 2009 года, с учетом последнего факта – неоплаченных 22 млн рублей за текущее потребление в ноябре, уменьшится мало.
- Завершается третий год работы ДГК. Когда компания создавалась, было много опасений, споров. Уже прошло достаточно много времени, чтобы оценить эффективность работы новой структуры?
- Я не могу оценивать эффективность созданной структуры - мы не работали три года назад во всех пяти регионах, где работаем сегодня: в Амурской области, в Приморье, в Якутии, в Хабаровском регионе и ЕАО. Но точно могу сказать, что новая структура работоспособна. Имеет свои преимущества, имеет недостатки.
Основе преимущество заключается в том, что укрупненная структура дает возможность в короткий срок реализовывать достаточно крупные проекты, такие как газификация в Хабаровском крае или увеличение мощности в Приморье. Имеем возможность маневрировать средствами. Хотя не могу утверждать, что при сохранении прежней структуры эти проекты не реализовались бы. По моему опыту, любая система имеет право на жизнь. Важно, кто и как ей управляет.
Недостатки?.. К примеру, сложность в формировании экономически обоснованных тарифов на различных территориях. Нашли взаимопонимание с территориальным РЭКом - хорошо, не нашли – хуже. Как, к примеру, происходит в Приморье. Ответственность за Приморье у нас ничуть не ниже, чем за Амурскую области или Хабаровский край. А вот достаточных финансовых ресурсов в результате сложившейся практики тарифообразования, чтобы эту ответственность обеспечить, в Приморье нет.
- Каковы цифры по производству электро- и теплоэнергии?
- По сравнению с 2008 годом мы прогнозируем спад производства электрической энергии на 1,5 млрд киловатт-часов. Заметное уменьшение выработки связано с тем, что потребление электроэнергии резко сократили крупные потребители – железная дорога, металлургический комбинат Амурметалл, другие энергоемкие производства, в том числе, ориентированные на экспорт, - тот же Якутуголь. Производство тепла сохранится на уровне прошлого года – чуть вырастет, так как оно зависит, в основном, от погоды. А 2009 год был достаточно холодным.
- Предварительные финансовые итоги 2009 года уже можно озвучить?
- Мы ожидаем в этом году мизерную прибыль – около 50 миллионов рублей. При миллиардных денежных оборотах ДГК о такой прибыли просто говорить неловко. Рентабельность в итоге составит меньше десятой доли процента. Хотя если говорить об убытке в 1 млрд 800 млн рублей по итогам 2008 года, принимать во внимание сложную текущую ситуацию, то, конечно, даже такая прибыль - определенное достижение.
- За счет чего удалось выйти на такие результаты?
- За счет чего? – Мы довольно жесткую позицию заняли при заключении договоров на поставку топлива. И нам удалось удержаться в рамках, которые были определены тарифом. Достаточно много работы проводили по снижению затрат на топливо, в частности, вдвое снизили расход мазута на растопку котлов, часть ремонтов энергооборудования, которые раньше выполняли подрядные организации, сделали своими силами, оптимизировали с помощью конкурсных торгов закупки. Экономили везде и всюду понемножку.
- На зарплате людей экономили, людей сокращали?
- Чтобы не допустить массовых сокращений, сохранить рабочие места, с согласия людей, с мая текущего года вводился режим неполного рабочего времени. Но это касалось только управленческого аппарата, никак не оперативного персонала – тех, кто работает на ТЭЦ, теплосетях. Эту меру мы отменили в связи с началом осенне-зимнего периода. В итоге удалось сохранить коллектив и стабильную социальную ситуацию в коллективе.
- Ожидаете ли дальнейшего падения энергопотребления?
- Прогнозировать энергопотребление «на сто процентов» невозможно. Но не думаю, что оно будет и дальше снижаться. Не вижу оснований. Крупные энергоемкие потребители, которых можно по пальцам пересчитать, уже находятся на минимуме потребления. Предполагаю, все-таки будет его рост. Идет серьезная подготовка к саммиту, железнодорожные перевозки уже растут. Мы топливо с трудом во Владивосток доставляем для ТЭЦ - все занято грузами для саммита. Железная дорога, в свою очередь, - крупный потребитель. …
- Как вы относитесь к идее сокращения часовых поясов? Как такое нововведение может сказаться на работе компании?
- Я об этом не думал совершенно. Энергетики работают круглосуточно. Если нам придется ходить на работу в 12 часов ночи, то никакого дополнительного дискомфорта мы испытывать не будем. И не факт, что энергопотребление увеличится. Может быть, сдвинется график пиковых нагрузок, по отношению к световому дню.
- Перевод часов на «зимнее» и «летнее» время как-то сказывается на объемах потребления?
- Это делается так давно, что трудно вспомнить, как это повлияло первоначально. У меня нет статистических данных за тот период, когда стрелки часов еще не переводили. Устоявшаяся годовая цикличность потребления остается примерно равной. Сказать трудно, влияет «лишний» час на выработку или нет. Особенно у нас в регионе, где зимой утром темно и вечером темно. Сдвинь стрелку еще на час – мало что изменится. Просто сместится так называемый «максимум нагрузок».
- Вам доставляет неудобство работа с Москвой, когда семь часов разницы?
- Никакого неудобства. Да и москвичам, думаю тоже. Тем более при современных средствах коммуникации. В ДГК в 17 часов с работы не уходят. Управленческий аппарат работает до восьми-девяти часов вечера. Это всегда так было, вне зависимости от перевода часов. Особенно в период осенне-зимнего максимума, когда устанавливается круглосуточное дежурство.
- Событием для Дальнего Востока стал проект стратегии развития энергетической отрасли. Ваше мнение об этом документе?
- События пока нет. Стратегия еще только разрабатывается. И не значит, что то, что там будет написано, точно произойдет. Стратегия дает понимание, в каком направлении нужно двигаться. Она может быть подвергнута ежегодной корректировке. На основании стратегии будут разрабатываться конкретные программы: пятилетние, десятилетние. Стратегия - это не жесткий план. Кроме того, энергетика «завязана» под конкретного потребителя. Как будут расти потребление электроэнергии, нагрузка на генерацию, так и будут расти мощности.
Стратегия задает параметры с достаточно серьезной конкретикой о том, в каком регионе, какие мощности надо ввести. В данном смысле, это - хороший документ. Тем более мы с вами уже говорили, что у нас старое, изношенное, неэффективное оборудование. Его, конечно, надо обновлять. Поэтому стратегию как план однозначно оцениваю положительно.
Стратегию надо утверждать, несмотря на то, что по многим компонентам еще есть замечания. Есть вопросы, которые вызывают сомнение даже у разработчиков. Главный вопрос заключается в том, что на реализацию стратегии необходимо полтора триллиона рублей. Где их взять? Впоследствии будет написана целевая федеральная программа. Предполагаю, что часть финансовой нагрузки возьмет на себя государство. Предстоит поиск инвесторов.
- Этот год начался с достаточно сложного для компании периода, когда пришлось копить средства, чтобы возвращать покупателям первого облигационного займа ДГК средства по дополнительной оферте. Вы будете продолжать использовать нетрадиционные методы финансирования вместо прямых кредитов?
- Мы продолжаем работать в этом направлении. У нас подготовлен второй выпуск облигаций на 5 млрд рублей. Если ситуация на фондовом рынке кардинально улучшится, возможно, он будет размещен в первом квартале следующего. Считаю, что это реальный источник улучшения нашего финансового состояния.
- Как лично вы отмечаете День энергетика?
- Как все люди отмечают свои профессиональные праздники - с коллективом.
- Какой самый необычный подарок ко Дню энергетика вы получали?
- Для энергетиков подарок к празднику - ввод какого-либо крупного энергообъекта. К счастью, в последнее время мы это делаем к каждому Дню энергетика. В Приморье, в Хабаровском крае. Самый большой подарок к празднику для меня лично именно такой.
- С изменением руководства в полпредстве ДФО, с приходом Виктора Ишаева, который досконально понимает проблемы энергетики, что-то изменилось в Вашей работе, в отношениях с регионами?
- Новый полпред не изменил своего отношения к энергетике. Он достаточно долго работал губернатором в Хабаровском крае и застал энергетический кризис в Приморье. Не понаслышке знаком с проблемами, существовавшими одно время в энергетике Хабаровска. Поэтому он с огромным вниманием относится к энергетической отрасли, понимая, что за энергетикой стоит благополучие человека. Да, людям нужно что-то кушать, необходима работа и зарплата. И, стопроцентно, не обойтись без света и тепла. Последнее на Дальнем Востоке, где зима до десяти месяцев в году, даже более важно. Не нужно, чтобы люди мерзли.
Новый полпред президента в ДФО помогает в решении конкретных проблем энергетической отрасли. Собирал представителей ФСТ и вел разговор о тарифах. При нем уже не единожды рассматривалась Стратегия перспективного развития энергетики Дальнего Востока.
Могу сказать так. Ни у одного из полпредов я до сих пор не был на приеме, и даже попасть не мог. Проблемы энергетики их как-то не очень волновали. А у Виктора Ивановича уже был неоднократно. Он совсем по-другому относится к отрасли и помогает решать конкретные проблемы.
Кстати, и люди, которые пришли в полпредство за Виктором Ивановичем, не совсем посторонние по отношению к энергетике.
- Ваши поздравления накануне профессионального праздника - Дня энергетика...
- В этот день мы всегда адресуем самые добрые слова коллегам и ветеранам-энергетикам: желаем тепла и света, мира в семье, добра и, конечно, надежности с большой буквы и в профессиональной, и в личной сфере. И все же, несправедливо было бы «присваивать» этот праздник работникам только одной отрасли – энергетической. Свет и тепло – блага, которые касаются каждого. Более того, их наличие зависит от многих людей: от наших партнеров - поставщиков топлива, заводов-изготовителей оборудования и материалов для его ремонта, железнодорожников, безусловно – от региональной власти и, конечно, от потребителей тепловой и электрической энергии. Поэтому сегодня вновь хочу поздравить всех с нашим общим праздником – с Днем энергетика. Благополучия, процветания и сбывшихся ожиданий от нового энергетического года нам всем!