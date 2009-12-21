В Южно-Сахалинске состоялась конференция школьников

Островные школьники выбрали различные темы для своих научных работ, среди которых затрагиваются вопросы защиты прав детей в РФ, культурного наследия, национальных традиций коренных малочисленных народов Севера, истории родного края, экологии и др. Лучшие доклады были отмечены дипломами департамента образования Сахалинской области. Они войдут в сборник, который планирует выпустить издательство института переподготовки и повышения квалификации учителей, сообщает пресс-служба областной администрации.