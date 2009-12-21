В Южно-Сахалинске состоялась конференция школьников

Posted 21 декабря 2009, 04:50
Published 21 декабря 2009, 04:50
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Южно-Сахалинске прошла III областная научно-практическая конференция школьников.
В ее работе приняли участие более 90 старшеклассников, которые представили свои исследования в 4 секциях. Учредителями ученического форума выступили областной департамент образования и институт переподготовки и повышения квалификации кадров.
Научно-практическая конференция школьников является одним из направлений работы департамента с одаренными детьми по реализации президентской инициативы «Наша новая школа». Мероприятие проводится в целях привлечения учащихся к научно- исследовательской работе, поддержки деятельности школьных исследовательских сообществ, расширения региональных контактов в сфере научно - технической культуры, привлечения общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала Сахалина.
Островные школьники выбрали различные темы для своих научных работ, среди которых затрагиваются вопросы защиты прав детей в РФ, культурного наследия, национальных традиций коренных малочисленных народов Севера, истории родного края, экологии и др. Лучшие доклады были отмечены дипломами департамента образования Сахалинской области. Они войдут в сборник, который планирует выпустить издательство института переподготовки и повышения квалификации учителей, сообщает пресс-служба областной администрации.