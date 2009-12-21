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Posted 21 декабря 2009, 04:50

Published 21 декабря 2009, 04:50

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

В Южно-Сахалинске состоялась конференция школьников

21 декабря 2009, 04:50
Учредителями ученического форума выступили областной департамент образования и институт переподготовки и повышения квалификации кадров

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Южно-Сахалинске прошла III областная научно-практическая конференция школьников.

В ее работе приняли участие более 90 старшеклассников, которые представили свои исследования в 4 секциях. Учредителями ученического форума выступили областной департамент образования и институт переподготовки и повышения квалификации кадров.

Научно-практическая конференция школьников является одним из направлений работы департамента с одаренными детьми по реализации президентской инициативы «Наша новая школа». Мероприятие проводится в целях привлечения учащихся к научно- исследовательской работе, поддержки деятельности школьных исследовательских сообществ, расширения региональных контактов в сфере научно - технической культуры, привлечения общественного внимания к проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала Сахалина.

Островные школьники выбрали различные темы для своих научных работ, среди которых затрагиваются вопросы защиты прав детей в РФ, культурного наследия, национальных традиций коренных малочисленных народов Севера, истории родного края, экологии и др. Лучшие доклады были отмечены дипломами департамента образования Сахалинской области. Они войдут в сборник, который планирует выпустить издательство института переподготовки и повышения квалификации учителей, сообщает пресс-служба областной администрации.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Сахалинская область
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