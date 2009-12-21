Военно-морской оркестр США приглашен на Сахалин

В ходе встречи Сильва Этян поблагодарила администрацию Сахалинской области за проведение на высоком организационном уровне заседаний Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства, а также за гостеприимную встречу американского джазового оркестра «Нейборлинез джаз квартет» в апреле этого года. Она отметила, что Генеральное консульство США во Владивостоке планирует оказывать содействие в организации гастролей американских музыкантов по островному региону.