Военно-морской оркестр США приглашен на Сахалин

Posted 21 декабря 2009, 09:50
Published 21 декабря 2009, 09:50
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Сахалинскую область с рабочим визитом прибыла атташе по вопросам печати, культуры и образования Генерального консульства США в г. Владивостоке Сильва Этян. Об этом РИА "Восток-Медиа" сообщили в управлении информационной политики администрации Сахалинской области.
Сегодня она встретилась с председателем комитета международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Сахалинской области Вадимом Рокотовым.
В настоящее время американское консульство работает над предложением администрации Сахалинской области по участию военно-морского оркестра США в праздновании 65-й годовщины окончания Второй мировой войны. Торжества пройдут в Южно-Сахалинске в сентябре 2010 года. Состоится парад военных оркестров, в котором уже подтвердил свое участие Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ.
В ходе встречи Сильва Этян поблагодарила администрацию Сахалинской области за проведение на высоком организационном уровне заседаний Российско-Американского Тихоокеанского Партнерства, а также за гостеприимную встречу американского джазового оркестра «Нейборлинез джаз квартет» в апреле этого года. Она отметила, что Генеральное консульство США во Владивостоке планирует оказывать содействие в организации гастролей американских музыкантов по островному региону.
Визит Сильвы Этян в Сахалинскую область продлится до 24 декабря. Она намерена ознакомиться с работой островных учреждений культуры и редакций средств массовой информации с целью последующей организации культурных и образовательных обменов между Сахалинской областью и США. 24 декабря атташе Генконсульства США во Владивостоке примет участие в качестве члена жюри в фестивале «Ледовая фантазия».