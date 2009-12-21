Впервые в Якутске пройдет "Песня года"

Жюри фестиваля возглавит известный композитор и продюсер Валерий Шадрин. В его состав войдут известные деятели культуры Владимир Индигирский, Александра Осипова, Сергей Ярмонов и другие. Перед ними стоит непростая задача – выбрать лучших из лучших. Призы будут разыгрываться в номинациях: «Лучшие певец и певица года», «Лучшие авторы музыки и слов», «Песня года», «Клип года» и т.д.