Впервые в Якутске пройдет "Песня года"

Posted 21 декабря 2009, 09:40
Published 21 декабря 2009, 09:40
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ЯКУТСК. 21 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Театре оперы и балета Якутска 26 декабря состоится первый в истории фестиваль популярной музыки «Песня года-2009». Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Якутске организаторы, в нем примут участие популярные якутские артисты, «звезды» местной эстрады.
Зрителей ждет множество сюрпризов. Например, на сцене театра будет установлен огромный экран, чтобы зрители смогли лучше рассмотреть своих любимцев. Звук и свет обеспечит компания «АВЕ», режиссер – Евгений Охлопков.
Жюри фестиваля возглавит известный композитор и продюсер Валерий Шадрин. В его состав войдут известные деятели культуры Владимир Индигирский, Александра Осипова, Сергей Ярмонов и другие. Перед ними стоит непростая задача – выбрать лучших из лучших. Призы будут разыгрываться в номинациях: «Лучшие певец и певица года», «Лучшие авторы музыки и слов», «Песня года», «Клип года» и т.д.