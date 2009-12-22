Хабаровчанам откроют "Тайны Вселенной"

Книги рассказывают о загадках и тайнах Вселенной, о возникновении новых миров, путешествиях к Луне, о космических явлениях и их влиянии на планету Земля и судьбу человека. На выставке представлены фотографии, карты, старинные гравюры. Благодаря уникальным иллюстрациям, выполненным на основе компьютерной графики, посетители смогут заглянуть в глубины космического пространства, увидеть далёкие звёзды и планеты, проникнуть в тайны рождения и гибели галактик.