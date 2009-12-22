Хабаровчанам откроют "Тайны Вселенной"

Posted 22 декабря 2009, 04:53
Published 22 декабря 2009, 04:53
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ХАБАРОВСК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - С «Тайнами Вселенной» могут познакомиться посетители Дальневосточной государственной научной библиотеки. Здесь открылась одноименная масштабная выставка, посвященная Международному году астрономии, объявленному ЮНЕСКО в честь 400-летия изобретения Галилео Галилеем первого в мире телескопа, передает РИА «Восток-Медиа».
По словам заместителя директора библиотеки Раисы Наумовой, в книжной экспозиции представлено свыше 300 печатных изданий, посвящённых астрономии. Диапазон произведений очень широк: от классических трудов Николая Коперника и польского астронома Яна Гевелия до бестселлеров знаменитого британского писателя Стивена Хокинга и автора книги «Космос», американского астрофизика Карла Сагана.
Книги рассказывают о загадках и тайнах Вселенной, о возникновении новых миров, путешествиях к Луне, о космических явлениях и их влиянии на планету Земля и судьбу человека. На выставке представлены фотографии, карты, старинные гравюры. Благодаря уникальным иллюстрациям, выполненным на основе компьютерной графики, посетители смогут заглянуть в глубины космического пространства, увидеть далёкие звёзды и планеты, проникнуть в тайны рождения и гибели галактик.