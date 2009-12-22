Ледовая дорога открыта на Большой Уссурийский остров в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровском районе освидетельствована и разрешена к эксплуатации первая ледовая переправа. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС по Хабаровскому краю, переправа открыта через протоку Амурская из поселка Осиновая речка к Большому Уссурийскому острову.

«Это настоящая ледовая дорога, которая свяжет Большой Уссурийский остров с материком», - сказал государственный инспектор инспекторского отделения Хабаровска Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Фёдоров, открывавший переправу. - Дорога имеет две полосы по восемь метров каждая. Полосы разделены 100-метровой снежной преградой, она оборудована информационными указателями, знаками, светоотражающими вешками, что делает переправу более безопасной. По переправе может двигаться колесная техника грузоподъемностью до 30 тонн».

Оборудовали переправу КГУ «Хабаровскуправтодор».

Это уже четвертая ледовая переправа на территории Хабаровского края. Открыта ледовая переправа в Верхнебуреинском муниципальном районе через реку Бурея на 74 км. автомобильной дороги Чегдомын-Шахтинский. Прошли освидетельствование и приняты к эксплуатации две ледовые переправы в муниципальном районе им. П.Осипенко - в устье реки Нимелен по трассе автозимника с. П.Осипенко - с. Владимировка и на реке Семитка по трассе П.Осипенко - 18-я сопка.

Всего же в крае планируется открыть 23 ледовые переправы.

Начавшаяся неделю назад надзорно-профилактическая операция «Ледовая переправа - 2009» продлится до конца зимнего сезона. Ее цель - обезопасить людей на водных объектах в зимний период.

Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает о том, что еще до сих пор лед на реке Амур и его притоках не во всех местах сформировался, поэтому рыбакам и отдыхающим необходимо быть предельно внимательным. Выбирая места лова и отдыха помнить о мерах безопасности на водных объектах.

С начала зимнего сезона 2009 года на водоемах края погиб один человек, пострадало два.

Главное управление МЧС России предупреждает: Не пренебрегайте мерами безопасности, передвигайтесь на транспорте только по оборудованным ледовым переправам, берегите свою жизнь!