Ветераны Хабаровского края справляют новоселье

ХАБАРОВСК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в торжественной обстановке вручил троим ветеранам Великой Отечественной войны ключи от новых квартир. В этот же день новоселье справили еще 6 ветеранов войны и труда из Хабаровска. Они получили ключи от однокомнатных квартир.

Многие из них ждали этого события более десяти лет. Согласно указу Президента РФ, все ветераны страны должны быть обеспечены жильем до 9 мая 2010 года. По словам Вячеслава Шпорта, в Хабаровском крае эту программу выполняют с опережением.

«Правительство Хабаровского края завершает процедуру обеспечения участников войны жильем. Мы запланировали, что 53 ветерана в крае должны получить квартиры, и они получат их до нового года», - сказал Вячеслав Шпорт, вручая ключи новоселам.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края, в 2009 году на покупку квартир из краевого и федерального бюджета было выделено 109 млн. рублей. Обеспечен жильем 31 ветеран из числа участников Великой Отечественной войны. По договорам о долевом строительстве построено 48 квартир. Таким образом, в Хабаровском крае все ветераны войны, вставшие на учет в улучшении жилищный условий до 1 марта 2005 года, обеспечены квартирами.

В 2010 году перед Правительством края стоит задача по обеспечению жильем участников и инвалидов Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года.