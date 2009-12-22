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Posted 22 декабря 2009, 00:08

Published 22 декабря 2009, 00:08

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

Ветераны Хабаровского края справляют новоселье

22 декабря 2009, 00:08
Губернатор Вячеслав Шпортвручил трем ветеранам Великой Отечественной ключи от новых квартир

ХАБАРОВСК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в торжественной обстановке вручил троим ветеранам Великой Отечественной войны ключи от новых квартир. В этот же день новоселье справили еще 6 ветеранов войны и труда из Хабаровска. Они получили ключи от однокомнатных квартир.
Многие из них ждали этого события более десяти лет. Согласно указу Президента РФ, все ветераны страны должны быть обеспечены жильем до 9 мая 2010 года. По словам Вячеслава Шпорта, в Хабаровском крае эту программу выполняют с опережением.
«Правительство Хабаровского края завершает процедуру обеспечения участников войны жильем. Мы запланировали, что 53 ветерана в крае должны получить квартиры, и они получат их до нового года», - сказал Вячеслав Шпорт, вручая ключи новоселам.
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства края, в 2009 году на покупку квартир из краевого и федерального бюджета было выделено 109 млн. рублей. Обеспечен жильем 31 ветеран из числа участников Великой Отечественной войны. По договорам о долевом строительстве построено 48 квартир. Таким образом, в Хабаровском крае все ветераны войны, вставшие на учет в улучшении жилищный условий до 1 марта 2005 года, обеспечены квартирами.
В 2010 году перед Правительством края стоит задача по обеспечению жильем участников и инвалидов Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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