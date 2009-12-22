Выбрана "Маленькая Мисс Сахалина-2009"

Posted 22 декабря 2009, 00:08
Published 22 декабря 2009, 00:08
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 22 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Финальное шоу конкурса юных красавиц в возрасте от 8 до 10 лет состоялось в конференц-зале МЦДС «Сахинцентр». Победительницей была признана южносахалинка Анастасия Тимко. Она будет представлять нашу область на общероссийском конкурсе красоты в Москве.
Организаторами конкурса выступили модельное агентство «Роксалана», областной комитет по промышленности и торговле и Сахалинский фонд культуры.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, стартовали соревнования в июле нынешнего года. После нескольких этапов кастинга были отобраны 10 претенденток на участие в финале. В течение трех месяцев девочки готовились к главному выступлению, они работали с фотографами, мастерами салонов красоты, познавали основы культуры речи и этикета, занимались хореографией.
В состав жюри конкурса вошли представители областного фонда культуры, ассоциации парикмахеров, хореографы, актеры. Финальные соревнования проходили в три этапа: «Визитная карточка», «Спортивный выход», «Снегурочки», во время которых юные красавицы читали стихи, пели песни, играли на пианино и танцевали. При выявлении победителей учитывались такие критерии, как культура речи, манера поведения, внешний вид, неординарность и творческий подход, пластика движений и основы модельной походки. Юные красавицы были определены в номинациях: «Мисс Геометрия», «Мисс Грация», «Мисс элегантность», «Мисс очарование», «Мисс улыбка», «Приз зрительских симпатий», «Талант конкурса».
Детский конкурс красоты «Маленькая Мисс - 2009» является социальным проектом, который ориентирован на популяризацию детской моды и индустрии красоты, на культурное воспитание детей и пропаганду здорового образа жизни в Сахалинской области.
Как отметила председатель жюри, руководитель областного комитета по промышленности и торговле Татьяна Кончева, «подобные конкурсы помогают любой девочке почувствовать себя настоящей принцессой, и, кроме того, дают ощущение уверенности в себе, а также учат пониманию красоты».