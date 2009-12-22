Выбрана "Маленькая Мисс Сахалина-2009"

В состав жюри конкурса вошли представители областного фонда культуры, ассоциации парикмахеров, хореографы, актеры. Финальные соревнования проходили в три этапа: «Визитная карточка», «Спортивный выход», «Снегурочки», во время которых юные красавицы читали стихи, пели песни, играли на пианино и танцевали. При выявлении победителей учитывались такие критерии, как культура речи, манера поведения, внешний вид, неординарность и творческий подход, пластика движений и основы модельной походки. Юные красавицы были определены в номинациях: «Мисс Геометрия», «Мисс Грация», «Мисс элегантность», «Мисс очарование», «Мисс улыбка», «Приз зрительских симпатий», «Талант конкурса».