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Posted 23 декабря 2009, 05:45

Published 23 декабря 2009, 05:45

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

Губернатор Амурской области встретился в Москве со спикером Госдумы

23 декабря 2009, 05:45
Олег Кожемяко и Борис Грызлов обсудили перспективы социально-экономического развития области

БЛАГОВЕЩЕНСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Перспективы социально-экономического развития Амурской области стали главной темой встречи в Москве губернатора Олега Кожемяко и спикера Государственной Думы Бориса Грызлова.
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», глава Приамурья рассказал руководителю нижней палаты парламента о некоторых проектах, в частности, о работе по увеличению посевных площадей сои, повышению объемов продукции животноводства. Также губернатор говорил о строительстве высоковольтной линии, ввод в действие которой позволит увеличить поставки электроэнергии в КНР. ЛЭП-500 киловольт от подстанции «Амурская» до Благовещенска с отводом на Китай планируют построить в будущем году.
Были затронуты на встрече и вопросы местного самоуправления.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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