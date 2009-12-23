Губернатор Амурской области встретился в Москве со спикером Госдумы

БЛАГОВЕЩЕНСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Перспективы социально-экономического развития Амурской области стали главной темой встречи в Москве губернатора Олега Кожемяко и спикера Государственной Думы Бориса Грызлова.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», глава Приамурья рассказал руководителю нижней палаты парламента о некоторых проектах, в частности, о работе по увеличению посевных площадей сои, повышению объемов продукции животноводства. Также губернатор говорил о строительстве высоковольтной линии, ввод в действие которой позволит увеличить поставки электроэнергии в КНР. ЛЭП-500 киловольт от подстанции «Амурская» до Благовещенска с отводом на Китай планируют построить в будущем году.

Были затронуты на встрече и вопросы местного самоуправления.