На Сахалине инспектор ДПС задержан при получении взятки

Posted 23 декабря 2009, 01:21
Published 23 декабря 2009, 01:21
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В получении взятки подозревается инспектор специальной роты ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД при УВД по Сахалинской области. Об этом сообщает РИА «Сахалин-Курилы».сообщила РИА «Сахалин-Курилы».
19 декабря в долинском селе Стародубское вышеуказанный сотрудник милиции остановил транспортное средство, которым управлял мужчина. Заподозрив, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, милиционер за несоставление протокола об административном правонарушении потребовал от водителя 10 тыс. руб.
Для передачи денег сотрудник милиции назначил встречу с водителем в долинском селе Сокол в этот же день. Прибыв на место, мужчина передал инспектору 9 тыс. 500 руб. Деньги водитель положил в багажник служебного автомобиля. При получении взятки инспектора задержали.
В отношении инспектора возбуждено уголовное дело - получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).