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Posted 23 декабря 2009, 01:21

Published 23 декабря 2009, 01:21

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

На Сахалине инспектор ДПС задержан при получении взятки

23 декабря 2009, 01:21
Сюжет
Происшествие
За несоставление протокола об административном правонарушении "гаишник" потребовал от водителя 10 тысяч рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В получении взятки подозревается инспектор специальной роты ДПС отдельного батальона ДПС ГИБДД при УВД по Сахалинской области. Об этом сообщает РИА «Сахалин-Курилы».сообщила РИА «Сахалин-Курилы».

19 декабря в долинском селе Стародубское вышеуказанный сотрудник милиции остановил транспортное средство, которым управлял мужчина. Заподозрив, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, милиционер за несоставление протокола об административном правонарушении потребовал от водителя 10 тыс. руб.

Для передачи денег сотрудник милиции назначил встречу с водителем в долинском селе Сокол в этот же день. Прибыв на место, мужчина передал инспектору 9 тыс. 500 руб. Деньги водитель положил в багажник служебного автомобиля. При получении взятки инспектора задержали.

В отношении инспектора возбуждено уголовное дело - получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие).

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
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