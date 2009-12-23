На Сахалине инспектор ДПС задержан при получении взятки

Для передачи денег сотрудник милиции назначил встречу с водителем в долинском селе Сокол в этот же день. Прибыв на место, мужчина передал инспектору 9 тыс. 500 руб. Деньги водитель положил в багажник служебного автомобиля. При получении взятки инспектора задержали.