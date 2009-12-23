ОБЗОР Ъ-241 за 24 декабря

Posted 23 декабря 2009, 06:11
Published 23 декабря 2009, 06:11
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ХАБАРОВСК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - в завтрашнем номере газеты «Коммерсант» вы прочитаете:
В ВМФ России состоялась реформа - на флотах, Северном и Тихоокеанском, создаются отдельные командования подводных сил. Об этом, подводя итоги года, впервые официально сообщил начальник Генерального штаба генерал армии Николай Макаров. Все делается ради улучшения управления и сокращения лишних его звеньев. Как отмечают эксперты, такую реформу на флоте уже проходили при СССР. Только тогда она проводилась по необходимости, а теперь "от безысходности". («ПОДВОДНЫЕ РЕФОРМЫ УСИЛЯТ И УГЛУБЯТ», полоса «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»).
Президиум генсовета "Единой России" утвердил новую модель формирования списков кандидатов, которая будет опробована на региональных выборах в марте. Там, где позиции партии слабее, единороссов заставят конкурировать друг с другом. В партии надеются выявить новых лидеров общественного мнения к следующим федеральным выборам. («ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТКАЗАЛАСЬ ОТ «ПАРОВОЗОВ», полоса «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»).
Созданная для борьбы с экономическим кризисом комиссия по устойчивости развития экономики РФ прекращает свое существование. На ее базе с поглощением еще пяти создается комиссия по экономическому развитию и интеграции. Как и бывшую антикризисную структуру Белого дома, ее возглавит первый вице-премьер Игорь Шувалов, уже пообещавший сделать целью своей работы создание "другой основы российской экономики". («ИГОРЬ ШУВАЛОВ ПОШЕЛ НА УКРУПНЕНИЕ», стр. 1).
В Мосгорсуде во вторник прошли предварительные слушания по делу бывшего начальника ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова, обвиняемого в расстреле посетителей супермаркета "Остров" в апреле этого года. Подсудимый майор отказался от суда присяжных, решив предстать перед судейской тройкой. Попытка представителя потерпевших отправить это дело на доследование не увенчалась успехом. («ДЕНИС ЕВСЮКОВ НАДЕЕТСЯ НА БЕСПРИСЯЖНЫЙ СУД», стр. 1 и 3).
Впервые за восемь последних месяцев российско-туркменские переговоры на высшем уровне завершились подписанием газовых соглашений. Вчера в Ашхабаде президент РФ Дмитрий Медведев и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов договорились о возобновлении поставок туркменского газа в Россию с начала 2010 года и о новой цене, которую "Газпром" будет за него платить. Называть конкретные цифры вслух президенты не стали, но "Ъ" выяснил, что Москва будет платить Ашхабаду более $195 за тысячу кубометров газа. («ТУРКМЕНСКИЙ ГАЗ ВОЗВЕЛИ В КУБ», стр. 1 и 4).
Впервые на российском рынке судебные приставы наложили арест на имущество негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Такие меры приняты в отношении Хакасского НПФ, который с начала года перестал выплачивать своим клиентам негосударственные пенсии, получив убытки от инвестирования пенсионных резервов. Более чем 20 тыс. клиентов фонда вряд ли смогут вернуть свои средства в полном объеме: реализованного имущества фонда не хватит, а компенсационного фонда, аналога системы страхования вкладов, на пенсионном рынке нет. («ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИСТАВИЛСЯ», стр. 1 и 6).
По сравнению с сентябрем 2009 года Минэкономики стало гораздо оптимистичнее. В опубликованном вчера обновленном прогнозе социально-экономического развития на 2009-2012 годы уже со следующего года в ведомстве Эльвиры Набиуллиной ожидают заметного роста ВВП, доходов населения и внутренней торговли. Впрочем, пока за счет внешнего сектора, увеличения доходов пенсионеров и социальных пособий и при предположении - как бы ни изменилась внутренняя и внешняя экономическая конъюнктура, инфляция в 2010-2012 годы не превысит 7,5%. («СУДЬБА ЭКОНОМИКИ В РУКАХ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНОСТРАНЦЕВ», стр. 2)
Вторая в России авиакомпания "Трансаэро" накануне IPO решила улучшить качество кредитного портфеля, рефинансировав часть долга за счет госгарантий. Профильная комиссия Минтранса уже одобрила "Трансаэро" гарантии на 2,25 млрд руб., теперь вопрос об их выделении должна решить межведомственная комиссия Олега Савельева. Аналитики считают, что дешевое финансирование за счет госгарантий повысит привлекательность компании в ходе размещения. («ТРАНСАЭРО» ПОДЗАПРАВИТ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ», стр. 5).
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