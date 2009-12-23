ОБЗОР Ъ-241 за 24 декабря

Впервые за восемь последних месяцев российско-туркменские переговоры на высшем уровне завершились подписанием газовых соглашений. Вчера в Ашхабаде президент РФ Дмитрий Медведев и его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов договорились о возобновлении поставок туркменского газа в Россию с начала 2010 года и о новой цене, которую "Газпром" будет за него платить. Называть конкретные цифры вслух президенты не стали, но "Ъ" выяснил, что Москва будет платить Ашхабаду более $195 за тысячу кубометров газа. («ТУРКМЕНСКИЙ ГАЗ ВОЗВЕЛИ В КУБ», стр. 1 и 4).