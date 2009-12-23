Приморские призывники готовы отказаться от наркотиков

Всего в течение 2009 года наркополицейские провели с приморскими призывниками более 50 профилактических мероприятий. Новобранцы узнали о нюансах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере наркооборота, осознали, сколь пагубно действуют наркотики на любой, даже самый тренированный организм. Мероприятия сопровождались показом документальных фильмов, которые лучше всяких слов иллюстрируют, насколько быстро наркозависимый человек выпадает из общества и теряет все самое дорогое, что у него есть, включая собственное здоровье, друзей, родных и любимых.