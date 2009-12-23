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Posted 23 декабря 2009, 04:52

Published 23 декабря 2009, 04:52

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

Приморские призывники готовы отказаться от наркотиков

23 декабря 2009, 04:52
Сюжет
Происшествие
Наркополицейские Приморья провели акцию "Призывник-2009"

ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье три тысячи призывников, солдат и матросов узнали от сотрудников наркоконтроля о медицинских и правовых последствиях наркомании и наркопреступности. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в группе информации и общественных связей приморского управления наркоконтроля.

Акция проходила в ходе весенней и осенней призывных кампаний в тесном взаимодействии с краевым военным комиссариатом и районными военкоматами Приморского края. Целью акции было предупреждение фактов распространения и потребления наркотиков среди будущих солдат и матросов.

Всего в течение 2009 года наркополицейские провели с приморскими призывниками более 50 профилактических мероприятий. Новобранцы узнали о нюансах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере наркооборота, осознали, сколь пагубно действуют наркотики на любой, даже самый тренированный организм. Мероприятия сопровождались показом документальных фильмов, которые лучше всяких слов иллюстрируют, насколько быстро наркозависимый человек выпадает из общества и теряет все самое дорогое, что у него есть, включая собственное здоровье, друзей, родных и любимых.

Попутно наркополицейские рассказывали новобранцам и о работе органов наркоконтроля, в частности, о том, что любой житель Приморья может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия, и сотрудники наркоконтроля примут соответствующие меры.

В этом году профилактическим мероприятиями было охвачено около 3000 призывников, а также солдат и матросов, проходящих службу по призыву. Специалисты по профилактике приморского управления наркоконтроля отмечают, что на протяжении нескольких последних лет наблюдается постепенное снижение числа выявленных случаев наркомании среди молодых людей, призываемых на службу в Вооруженные силы РФ.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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