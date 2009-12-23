Приморские призывники готовы отказаться от наркотиков

Posted 23 декабря 2009, 04:52
Published 23 декабря 2009, 04:52
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье три тысячи призывников, солдат и матросов узнали от сотрудников наркоконтроля о медицинских и правовых последствиях наркомании и наркопреступности. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в группе информации и общественных связей приморского управления наркоконтроля.
Акция проходила в ходе весенней и осенней призывных кампаний в тесном взаимодействии с краевым военным комиссариатом и районными военкоматами Приморского края. Целью акции было предупреждение фактов распространения и потребления наркотиков среди будущих солдат и матросов.
Всего в течение 2009 года наркополицейские провели с приморскими призывниками более 50 профилактических мероприятий. Новобранцы узнали о нюансах уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере наркооборота, осознали, сколь пагубно действуют наркотики на любой, даже самый тренированный организм. Мероприятия сопровождались показом документальных фильмов, которые лучше всяких слов иллюстрируют, насколько быстро наркозависимый человек выпадает из общества и теряет все самое дорогое, что у него есть, включая собственное здоровье, друзей, родных и любимых.
Попутно наркополицейские рассказывали новобранцам и о работе органов наркоконтроля, в частности, о том, что любой житель Приморья может сообщить об известных ему фактах незаконного оборота наркотиков по телефону доверия, и сотрудники наркоконтроля примут соответствующие меры.
В этом году профилактическим мероприятиями было охвачено около 3000 призывников, а также солдат и матросов, проходящих службу по призыву. Специалисты по профилактике приморского управления наркоконтроля отмечают, что на протяжении нескольких последних лет наблюдается постепенное снижение числа выявленных случаев наркомании среди молодых людей, призываемых на службу в Вооруженные силы РФ.