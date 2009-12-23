Прокуратура Приморья проверяет факт невыплаты зарплаты рабочим на стройках АТЭС

Posted 23 декабря 2009, 10:11
Published 23 декабря 2009, 10:11
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Специалистами прокуратуры Приморского края санкционирована проверка по факту невыплаты заработной платы строителям объектов предстоящего во Владивостоке саммита АТЭС 2012 года.
Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова.
По ее словам 22 декабря группой работников, строительной организации ООО «Интер Строй-М», среди которых иностранные граждане, предъявлены претензии к руководству организации о нарушении трудового законодательства. Компания осуществляет строительство объектов саммита АТЭС-2012 года на острове Русский.
По данному факту прокуратурой края организована проверка. По предварительным данным, полученным в ходе проверки, имеет место нарушение порядка выплаты заработной платы со стороны подрядной организации.
В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельства соблюдения работодателем трудового и миграционного законодательства. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.