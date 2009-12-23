Сегодня в Приморье - день "антиметаллических" звонков

Posted 23 декабря 2009, 00:20
Published 23 декабря 2009, 00:20
Modified 1 сентября 2022, 05:28
Updated 1 сентября 2022, 05:28
ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня для приморцев вновь работает «телефонная горячая линия» по вопросам выявления пунктов, осуществляющих безлицензионную деятельность в сфере заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов.
Организатор - департамент лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка края.
С 9.00 до 18.00 по телефону 22-32-90 специалисты департамента принимают звонки от жителей края. Каждый может позвонить на «горячую линию» и оставить информацию о фактах краж металлических изделий, а также их сдачи в приемные пункты металлолома.
Как отмечают специалисты, «горячая линия» помогает навести порядок в сфере оборота лома черных и цветных металлов.