vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2009, 00:20

Published 23 декабря 2009, 00:20

Modified 1 сентября 2022, 05:28

Updated 1 сентября 2022, 05:28

Сегодня в Приморье - день "антиметаллических" звонков

23 декабря 2009, 00:20
Сюжет
Происшествие
"Горячая линия" по борьбе с незаконными пунктами приема металла принимает звонки от приморцев

ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня для приморцев вновь работает «телефонная горячая линия» по вопросам выявления пунктов, осуществляющих безлицензионную деятельность в сфере заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов.

Организатор - департамент лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка края.

С 9.00 до 18.00 по телефону 22-32-90 специалисты департамента принимают звонки от жителей края. Каждый может позвонить на «горячую линию» и оставить информацию о фактах краж металлических изделий, а также их сдачи в приемные пункты металлолома.

Как отмечают специалисты, «горячая линия» помогает навести порядок в сфере оборота лома черных и цветных металлов.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика