Комсомольск-на-Амуре продолжает развивать социальную инфраструктуру

В течение года продолжались работы по реконструкции водопроводного и канализационного городского хозяйства, модернизации очистных сооружений. Работники предприятия «Горводоканал» завершили очередной этап строительства комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте. В уходящем году завершилась и реконструкция стадиона «Металлург», где в 2008 году было уложено искусственное футбольное поле. Рядом со стадионом, на ледовом корте «Металлург», были установлено новое компрессорное оборудование. На набережной Амура был открыт фонтан. В рамках подготовки к юбилею Победы закончены реконструкция Мемориального комплекса землякам комсомольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.