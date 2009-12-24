Комсомольск-на-Амуре продолжает развивать социальную инфраструктуру

Posted 24 декабря 2009, 00:48
Published 24 декабря 2009, 00:48
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 24 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Несмотря на трудности, которые переживает Комсомольск-на-Амуре в связи экономическим кризисом, в городе продолжает развиваться социальная инфраструктура. Ведется строительство и капитальный ремонт учреждений образования, здравоохранения, коммунальной сферы, жилья и дорог, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе мэрии.
В 2009 году завершено строительство жилого дома на 72 квартиры. После капитального ремонта введён в строй детский сад на 280 мест. Начался капитальный ремонт ещё одного детского сада. Для станции скорой помощи построен гараж на 50 автомобилей. Строители приступили к капитальному ремонту терапевтического корпуса крупнейшей городской больницы №7. После капитального ремонта открыто движение по Восточному шоссе. К началу отопительного сезона были завершен капитальный ремонт котельной в микрорайоне «Старт», а также реконструирована котельная в микрорайоне имени Попова.
В течение года продолжались работы по реконструкции водопроводного и канализационного городского хозяйства, модернизации очистных сооружений. Работники предприятия «Горводоканал» завершили очередной этап строительства комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте. В уходящем году завершилась и реконструкция стадиона «Металлург», где в 2008 году было уложено искусственное футбольное поле. Рядом со стадионом, на ледовом корте «Металлург», были установлено новое компрессорное оборудование. На набережной Амура был открыт фонтан. В рамках подготовки к юбилею Победы закончены реконструкция Мемориального комплекса землякам комсомольчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В этом году в Комсомольске-на-Амуре было снесено 6 ветхих деревянных домов, из них было переселено 58 семей. Капитально отремонтировано 35 дворов и 5 фасадов. Установлено 68 новых лифтов. Для муниципального пассажирского автотранспортного предприятия приобретено 49 новых пассажирских автобусов. Для удобства автолюбителей города открыто новое помещение межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД.
Комсомольчане прилагали все усилия, чтобы в это непростое время сохранить и укрепить промышленный потенциал города, увеличить вклад в социально-экономическое развитие Хабаровского края.