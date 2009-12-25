Переселенцам в Приморье предложат работу на инвестиционных проектах

ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Участникам программы добровольного переселения соотечественников проживающих за рубежом в Приморье предложат работу на инвестиционных проектах. Об этом заявил вице-губернатор Приморского края Евгений Хохольков в ходе заседания межведомственной комиссии по содействию реализации краевой целевой программы «Об оказании содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом» на 2007 - 2012 годы.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Управления государственной службы занятости населения Приморского края Альбина Колосова, основными вопросами на повестке дня стали план работы в 2010 году и корректировка программы.

«При корректировке программы на 2010 год мы должны учесть все возможности, которые появились у нас благодаря реализации инвестиционных проектов. Это не только строительство объектов к проведению саммита АТЭС, но автомобилестроительная, нефтегазовая отрасли, строительство судоверфи и многое другое. В первую очередь, я говорю о привлечении специалистов, кадровая нехватка которых остро ощущается в Приморье. Внесение новых изменений с учетом стратегии социально-экономического развития Приморского края, даст программе новую жизнь», - отметил вице-губернатор.

Еще одно важное направление, которое специалисты также учтут при корректировке программы, это возможность переселения соотечественников в сельскохозяйственные территории.

Пресс-секретарь напомнила, что изменения в закон, которые были приняты в этом году, позволили значительно расширить перечень вакансий и добавить три территории вселения - программа начала действовать Находкинском, Уссурийском городских округах и Пограничном муниципальном районе. В общей сложности, за 2009 год в краевую службу занятости поступило 115 анкет от соотечественников, проживающих за рубежом. По 73 из них было принято положительное решение.