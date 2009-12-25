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Posted 25 декабря 2009, 11:27

Published 25 декабря 2009, 11:27

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Приморцы пока не доверяют продукции российского автопрома

25 декабря 2009, 11:27
Эксперимент по утилизации старых автомобилей может "не пойти" на "родине японских авто"

ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В России в феврале 2010 г. в нескольких регионах, в том числе в Приморском крае, должен начаться эксперимент по утилизации автомобилей. По задумке Минпромторга, граждане смогут сдать на металлолом принадлежащие им машины не моложе 10 лет и получить сертификат на 50 000 рублей и эта сумма будет зачтена при покупке нового автомобиля, произведенного в России, сообщают «Ведомости».

Премьер-министр РФ Владимир Путин рекомендовал чиновникам подумать над увеличением премии за утилизацию старых машин на Дальнем Востоке до 80 000-90 000 руб., чтобы поддержать новый завод «Соллерса». Минфин убедил премьера этого не делать.

В распоряжении «Ведомостей» есть протокол совещания у Путина по развитию автопрома, состоявшегося 12 октября во Владивостоке. Одно из поручений Минпромторгу, Минфину, «Соллерсу» и администрации Приморского края — рассмотреть возможность увеличения утилизационной премии до 80 000-90 000 руб. в рамках эксперимента по утилизации старых автомобилей. Сделать это предлагалось за счет субсидии из федерального бюджета Приморскому краю.

Однако Минфин забраковал эту идею, сказали «Ведомостям» чиновник Минпромторга и источник, знакомый с ходом реализации проекта «Соллерса». «Но никто не мешает регионам увеличивать сумму премии за счет собственных средств», — добавил чиновник. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель правительства от комментариев отказался. Получить комментарии администрации Приморского края пока не удалось.

29 декабря 2009 г. во Владивостоке откроется сборочное производство «Соллерса», на котором среди прочего будут собираться и внедорожники SsangYong. На первом этапе компания намерена продавать не менее 1500-2000 этих автомобилей в год, рассказывал гендиректор «Соллерса» Вадим Швецов. Стоимость SsangYong без скидок начинается от 631 000 рублей, поэтому премия в 50 000 рублей уже не так привлекательна.

По данным агентства «Автостат», 84% парка легковых машин в Приморском крае составляют подержанные машины японского и корейского производства, причем на машины старше 10 лет приходится около 65,2% парка. Однако повышение утилизационной премии вряд ли существенно стимулировало бы продажи машин «Соллерса». SsangYong в крае популярностью не пользуется, на него приходятся доли процента от всего парка машин. К тому же приморцы просто не доверяют продукции российского автопрома, отмечает эксперт.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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