Приморцы пока не доверяют продукции российского автопрома

Posted 25 декабря 2009, 11:27
Published 25 декабря 2009, 11:27
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В России в феврале
Премьер-министр РФ Владимир Путин рекомендовал чиновникам подумать над увеличением премии за утилизацию старых машин на Дальнем Востоке до 80 000-90 000 руб., чтобы поддержать новый завод «Соллерса». Минфин убедил премьера этого не делать.
В распоряжении «Ведомостей» есть протокол совещания у Путина по развитию автопрома, состоявшегося 12 октября во Владивостоке. Одно из поручений Минпромторгу, Минфину, «Соллерсу» и администрации Приморского края — рассмотреть возможность увеличения утилизационной премии до 80 000-90 000 руб. в рамках эксперимента по утилизации старых автомобилей. Сделать это предлагалось за счет субсидии из федерального бюджета Приморскому краю.
Однако Минфин забраковал эту идею, сказали «Ведомостям» чиновник Минпромторга и источник, знакомый с ходом реализации проекта «Соллерса». «Но никто не мешает регионам увеличивать сумму премии за счет собственных средств», — добавил чиновник. Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель правительства от комментариев отказался. Получить комментарии администрации Приморского края пока не удалось.
29 декабря
По данным агентства «Автостат», 84% парка легковых машин в Приморском крае составляют подержанные машины японского и корейского производства, причем на машины старше 10 лет приходится около 65,2% парка. Однако повышение утилизационной премии вряд ли существенно стимулировало бы продажи машин «Соллерса». SsangYong в крае популярностью не пользуется, на него приходятся доли процента от всего парка машин. К тому же приморцы просто не доверяют продукции российского автопрома, отмечает эксперт.