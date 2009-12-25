Приморцы пока не доверяют продукции российского автопрома

ВЛАДИВОСТОК. 25 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В России в феврале 2010 г . в нескольких регионах, в том числе в Приморском крае, должен начаться эксперимент по утилизации автомобилей. По задумке Минпромторга, граждане смогут сдать на металлолом принадлежащие им машины не моложе 10 лет и получить сертификат на 50 000 рублей и эта сумма будет зачтена при покупке нового автомобиля, произведенного в России, сообщают «Ведомости».