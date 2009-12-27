Даты. 27 декабря - День спасателя МЧС России

27 декабря 1990 года прах Муравьева-Амурского был доставлен из Парижа в Москву, а оттуда пассажирским рейсом во Владивосток, чтобы остаться в этом городе навсегда. Вместе с траурной урной привезли и серебряный венок, который был возложен в 1908 году на могилу графа от Хабаровска, Владивостока и Никольск-Уссурийского.