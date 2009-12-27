Даты. 27 декабря - День спасателя МЧС России

Posted 27 декабря 2009, 00:15
Published 27 декабря 2009, 00:15
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - 27 декабря - День спасателя Российской Федерации.
27 декабря 1848 года родился Степан Осипович Макаров. Окончил Николаевские-на-Амуре мореходные классы, ходил по морям Тихого океана, проводя исследовательские работы. Изобретатель и ученый. Во время русско-японской войны был назначен командующим Тихоокеанским флотом, погиб на броненосце «Петропавловск» 13 апреля 1904 года.
27 декабря 1897 года (по н.с.) была образована Гидрографическая экспедиция Восточного океана (ГЭВО). Это научно-производственное подразделение Главного гидрографического управления Морского министерства занималось морской описью и промером глубин на плановой астрономической основе в прибрежной полосе морей Дальнего Востока. ГЭВО вела работы у берегов Камчатки, в Татарском проливе и лимане Амура, в Охотском море. В ноябре 1922 г. ГЭВО была переформирована в Отдельный гидрографический отряд Дальнего Востока.
27 декабря 1901 года в канун новогодних праздников владивостокские коммерсанты сделали себе подарок: городской глава К.Ильницкий торжественно открыл в помещении думы биржу. Рукоплесканиями встретил зал единогласное избрание А.А. Масленникова её председателем.
27 декабря 1911 года прах героев крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» был перевезён из Чемульпо во Владивосток и захоронен на морском кладбище.
27 декабря 1917 года состоявшийся в Хабаровске III краевой съезд Советов объявил о переходе власти на всём дальнем Востоке к большевистским Советам.
27 декабря 1938 года в пересыльном лагере во Владивостоке из-за голода умер русский поэт Осип Мандельштам.
27 декабря 1954 года в Магадане образована санитарная авиация как структурное подразделение областного отдела здравоохранения. Ныне отделение экстренной и консультативной медицинской помощи в территориальном Центре медицины катастроф на базе областной больницы.
27 декабря 1990 года прах Муравьева-Амурского был доставлен из Парижа в Москву, а оттуда пассажирским рейсом во Владивосток, чтобы остаться в этом городе навсегда. Вместе с траурной урной привезли и серебряный венок, который был возложен в 1908 году на могилу графа от Хабаровска, Владивостока и Никольск-Уссурийского.
27 декабря 1994 года Борис Ельцин отстранил от должности мэра Владивостока Виктора Черепкова (данное отстранение Дума признала незаконным).
1512 - испанское правительство запретило использовать индейцев Америки в качестве рабов, дав добро на завоз в Новый Свет рабов из Африки.
1900 - в США началась демонстрация шахтеров против внедрения угольных комбайнов.
1929 - Сталин объявил о начале ликвидации кулачества как класса.
1938 - в СССР учреждено звание Герой Социалистического Труда.
1968 - Китай испытал свою первую водородную бомбу.
Именинники: Иларион, Николай.