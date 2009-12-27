Posted 27 декабря 2009, 09:48
Published 27 декабря 2009, 09:48
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В начале недели погода в Приморье снова ухудшится. Об этом сообщает портал Примпогода.ру.
Вслед уходящему циклону с севера на край начнет поступать холодный воздух, и в Приморье снова похолодает в среднем на 5-8°С
Виной всему будет очередной циклон, смещающийся по Японскому морю. Он вызовет снег в южной половине края.
В крае ночью ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха -10...-32 °C, ветер умеренный, на побережье сильный. Днем переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха -6...-22 °C, ветер умеренный, на побережье сильный.
Во Владивостоке ночью облачно, небольшой снег, температура воздуха -19...-21 °C, ветер умеренный до сильного, со второй половины ночи сильный.
Днем во Владивостоке переменная облачность, утром - небольшой снег, температура воздуха -15...-17 °C, ветер сильный.