vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2009, 09:48

Published 27 декабря 2009, 09:48

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

В Приморье снова похолодает

27 декабря 2009, 09:48
По Японскому морю на Приморье движется новый циклон

ВЛАДИВОСТОК. 27 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – В начале недели погода в Приморье снова ухудшится. Об этом сообщает портал Примпогода.ру.

Вслед уходящему циклону с севера на край начнет поступать холодный воздух, и в Приморье снова похолодает в среднем на 5-8°С

Виной всему будет очередной циклон, смещающийся по Японскому морю. Он вызовет снег в южной половине края.

В крае ночью ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха -10...-32 °C, ветер умеренный, на побережье сильный. Днем переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха -6...-22 °C, ветер умеренный, на побережье сильный.

Во Владивостоке ночью облачно, небольшой снег, температура воздуха -19...-21 °C, ветер умеренный до сильного, со второй половины ночи сильный.

Днем во Владивостоке переменная облачность, утром - небольшой снег, температура воздуха -15...-17 °C, ветер сильный.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика