Обзор газеты "Хабаровские вести" за 29 декабря

В двенадцатый раз в этом году в рамках универсальной выставки-ярмарки «Новогодний подарок-2010» прошел конкурс на лучшую сервировку новогоднего и рождественского стола. О том, как проходило это праздничное мероприятие, и кто стал победителем, читайте в материале «Тигровый карп к новогоднему столу».