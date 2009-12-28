Обзор газеты "Хабаровские вести" за 29 декабря

Posted 28 декабря 2009, 10:44
Published 28 декабря 2009, 10:44
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ХАБАРОВСК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере газеты «Хабаровские вести»:
Открывает выпуск вторника материал с пресс-конференции, которую под занавес уходящего года дал мэр Хабаровска Александр Соколов. Градоначальник рассказал об итогах года нынешнего и обрисовал некоторые перспективы дальнейшего развития краевого центра.
В этом же номере читатель найдет материал под рубрикой «На городские темы». «Новоселье по муниципальной программе» - интервью с директором департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Вадимом Геннадьевичем Сухаревым о том, как выполнялась муниципальная программа ссудосберегающего строительного товарищества, что она дала городу и горожанам.
Подходит к своему завершению 2009 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом молодежи. Чем этот знаменательный год наполнил жизнь молодых хабаровчан, чем запомнился, какие идеи и задумки удалось воплотить в жизнь? Об этом на страницах газеты рассказывает начальник отдела по работе с детьми и молодежью управления по социальным вопросам администрации города Хабаровска Татьяна Денискина.
В двенадцатый раз в этом году в рамках универсальной выставки-ярмарки «Новогодний подарок-2010» прошел конкурс на лучшую сервировку новогоднего и рождественского стола. О том, как проходило это праздничное мероприятие, и кто стал победителем, читайте в материале «Тигровый карп к новогоднему столу».