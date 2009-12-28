В администрации Хабаровска обсудили проблему аварийности на дорогах города

По итогам 11 месяцев заметно снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. На 45 процентов уменьшилось число случаев, когда пострадали люди. Во многом улучшению обстановки способствовали мероприятия, проводимые инспекцией по безопасности дорожного движения, предприятиями благоустройства. Это и дежурство сотрудников ГИБДД в усиленном составе в те дни и часы, когда по статистике наблюдается наиболее высокое количество дорожных происшествий. Свою лепту вносят и профилактические мероприятия - такие, как дни и недели безопасности, в это время аварийность на дорогах значительно снижается. Организованы и специальные мероприятия для детей, которые совместно проводят управление образования и ГИБДД, здесь особое внимание уделено правилам дорожного движения, умению правильно вести себя при переходе дороги. Большая работа выпала в декабре на долю дорожных служб, когда пришлось расчищать магистрали после снежных циклонов. Был задействован весь парк техники, имеющейся у муниципальных предприятий, привлечены и дополнительные силы. Благодаря работе коммунальных служб, и в сильный снегопад не было перебоев с движением общественного транспорта. Особое внимание на комиссии было уделено ситуации с аварийностью на общественном транспорте. Здесь в сравнении с 2008 годом наблюдается некоторое увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Было совершено 27 таковых ДТП, что на 13 процентов больше показателей прошло года, различные травмы получили 39 хабаровчан. Более двух третей происшествий с пострадавшими людьми приходится на коммерческий транспорт. А основной вид ДТП - это падение пассажиров, что происходит, когда автобус резко тормозит или трогается с места. Сотрудники Дальневосточного управления госавтодорнадзора постоянно проводят на маршрутах проверки того, как соблюдают правила лицензированные перевозчики. В этом году проверено около 130 транспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выявлено более пятисот нарушений транспортного законодательства. В основном наблюдаются нарушения правил перевозки пассажиров, проведения инструктажа по безопасности дорожного движения и предрейсового осмотра, не соблюдаются сроки прохождения водителями медицинского переосвидетельствования. Управлением госавтодорнадзора проведено также более 140 рейдов, в которых участвовали и сотрудники ГИБДД, налоговой службы, общества защиты прав потребителей. Только во время рейдов зарегистрировано свыше трехсот нарушений. По всем случаям, выявленным при проверках, приняты меры административного воздействия.