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Posted 28 декабря 2009, 08:49

Published 28 декабря 2009, 08:49

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

В администрации Хабаровска обсудили проблему аварийности на дорогах города

28 декабря 2009, 08:49
Этот вопрос стал основным на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

ХАБАРОВСК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Состояние аварийности на дорогах города - этот вопрос стал основным на очередном заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, прошедшем в администрации Хабаровска. Как рассказали представители ГИБДД, нынешний год отличается от 2008-го явно в лучшую сторону, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе муниципалитета.

По итогам 11 месяцев заметно снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. На 45 процентов уменьшилось число случаев, когда пострадали люди. Во многом улучшению обстановки способствовали мероприятия, проводимые инспекцией по безопасности дорожного движения, предприятиями благоустройства. Это и дежурство сотрудников ГИБДД в усиленном составе в те дни и часы, когда по статистике наблюдается наиболее высокое количество дорожных происшествий. Свою лепту вносят и профилактические мероприятия - такие, как дни и недели безопасности, в это время аварийность на дорогах значительно снижается. Организованы и специальные мероприятия для детей, которые совместно проводят управление образования и ГИБДД, здесь особое внимание уделено правилам дорожного движения, умению правильно вести себя при переходе дороги. Большая работа выпала в декабре на долю дорожных служб, когда пришлось расчищать магистрали после снежных циклонов. Был задействован весь парк техники, имеющейся у муниципальных предприятий, привлечены и дополнительные силы. Благодаря работе коммунальных служб, и в сильный снегопад не было перебоев с движением общественного транспорта. Особое внимание на комиссии было уделено ситуации с аварийностью на общественном транспорте. Здесь в сравнении с 2008 годом наблюдается некоторое увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Было совершено 27 таковых ДТП, что на 13 процентов больше показателей прошло года, различные травмы получили 39 хабаровчан. Более двух третей происшествий с пострадавшими людьми приходится на коммерческий транспорт. А основной вид ДТП - это падение пассажиров, что происходит, когда автобус резко тормозит или трогается с места. Сотрудники Дальневосточного управления госавтодорнадзора постоянно проводят на маршрутах проверки того, как соблюдают правила лицензированные перевозчики. В этом году проверено около 130 транспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выявлено более пятисот нарушений транспортного законодательства. В основном наблюдаются нарушения правил перевозки пассажиров, проведения инструктажа по безопасности дорожного движения и предрейсового осмотра, не соблюдаются сроки прохождения водителями медицинского переосвидетельствования. Управлением госавтодорнадзора проведено также более 140 рейдов, в которых участвовали и сотрудники ГИБДД, налоговой службы, общества защиты прав потребителей. Только во время рейдов зарегистрировано свыше трехсот нарушений. По всем случаям, выявленным при проверках, приняты меры административного воздействия.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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