Posted 28 декабря 2009, 13:56
Published 28 декабря 2009, 13:56
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке отопительный сезон проходит без сбоев. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. В столице Приморья состоялось очередное заседание штаба по прохождению отопительного сезона под руководством заместителя главы администрации Александра Чавычалова. Как было отмечено в ходе встречи со всеми организациями, участвующими в процессе обеспечения теплом жителей Владивостока, отопительный сезон в этом году проходит строго в соответствии с графиком и без сбоев.
Как отчитались представители структурных подразделений администрации города, все объекты соцкультбыта Владивостока - учреждения образования, культуры и здравоохранения - обеспечены теплом в полном объеме.
На все котельные города, включая островные территории, по мере необходимости поставляется топливо. Ко всем многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло продолжает подаваться без перебоев. По вопросам регулировки тепла во внутридомовых сетях жители города должны обращаться в управляющие компании, обслуживающие их дома.
Продолжается и модернизация тепловых сетей города. Напомним, администрацией Владивостока совместно с ОАО «ДГК» было принято решение об установке тепловых узлов, необходимых для регулирования теплового режима во внутридомовых сетях, на 85 жилых домах Владивостока.
Напомним, по закону установить тепловые узлы за свой счет обязаны управляющие компании города. Однако, как выяснилось в ходе переговоров с УК, выполнить эти работы они не смогут – не позволяет стоимость работ. Поэтому городские власти взялись поддержать обслуживающие организации краевого центра. Было принято решение, что управляющие компании возьмут на себя ремонт и установку тепловых узлов на 23 домах. 27 домов модернизирует администрация Владивостока, и еще 45 – ОАО «Городские тепловые сети».
Сейчас эти работы уже ведутся в соответствии с разработанным планом. Причем ремонт тепловых узлов никак не сказывается на подаче тепла в квартиры горожан. Всего на эти цели будет затрачено порядка 5,5 млн. рублей.