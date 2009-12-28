ВЛАДИВОСТОК. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке отопительный сезон проходит без сбоев. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. В столице Приморья состоялось очередное заседание штаба по прохождению отопительного сезона под руководством заместителя главы администрации Александра Чавычалова. Как было отмечено в ходе встречи со всеми организациями, участвующими в процессе обеспечения теплом жителей Владивостока, отопительный сезон в этом году проходит строго в соответствии с графиком и без сбоев.