Анонс "Российской газеты" за 29 декабря

Posted 29 декабря 2009, 04:24
Published 29 декабря 2009, 04:24
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 29 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за 29 декабря:
Выкурилы трубку мира
Главы МИД России и Японии подготовили друг друга к использованию нестандартных подходов
В Москве высокопоставленная делегация из Токио в очередной раз доказала, что и японцы иногда бывают обычными людьми. Накануне своего приезда в Москву Окада в, очевидно, не совсем свойственной для настоящих самураев манере дал понять: у официального Токио кончается терпение. Японцев продолжают манить чужие острова. А точнее, Южные Курилы. Очевидно, градус заявлений японские власти поднимали не случайно. На Москву устроили настоящую психическую атаку. Но «номер» не прошел. Стороны действительно договорились, что проблему территориального размежевания необходимо решить «в нашем поколении». Но сегодня никто не может точно сказать, каким именно будет итоговое решение.Методы, которыми японское правительство пытается «поднажать» на Москву, не новы. В российской столице Окада не стал скрывать, что Япония связывает развитие политического и экономического диалога с Россией с решением проблемы Курильских островов. Однако до сих пор подобная увязка не принесла никакого результата. Ведь пока официальные лица в Токио продолжают убеждать себя и своих избирателей в том, что японский народ якобы питает чувство недоверия к россиянам, бизнесмены один за другим все более активно осваивают российский рынок. И этому процессу никто на островах южнее Курил помешать не может. На итоговой пресс-конференции оба главы внешнеполитических ведомств демонстративно лишили себя привилегии быть эмоциональными.
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В нефтепуть!
Владимир Путин запустил ВСТО
Премьер Владимир Путин одним нажатием на кнопку "Пуск" дал старт нефтепроводу "Восточная Сибирь-Тихий океан". Вызванную этим событием волну опасений на Западе постарался успокоить куратор ТЭК, вице-премьер Игорь Сечин, который заметил "РГ", что "углеводородов хватит на всех".Новый нефтепорт "Козьмино" позволит экспортировать нефть из месторождений Восточной Сибири, где российские компании сейчас разрабатывают одну из одну из самых больших нетронутых нефтеносных провинций в мире. С 2014 года "Транснефть" обещает заменить железнодорожный участок нефтетрассы полноценным трубопроводом. Одновременно "Транснефть" ведет из Сковородино 67-километровую трубу в Китай, по которой с конца 2010 года будет поставляться до 300 000 баррелей нефти в день. Первый пришвартованный наливной танкер под название м "Московский университет" взял курс на Гонконг.Многие на Западе полагают, что открывшийся колоссальный по своей емкости азиатский рынок переориентирует экспорт нефти из России, который сейчас фокусируется на европейском континенте. Так, Sunday Telegraph, написала , что запуск ВСТО "будет иметь глубокое воздействие на глобальную политику, дипломатию и будущий порядок в мировой экономике". Новая ситуация, уверены британские эксперты, значительно усилит позиции России по отношению к странам Евросоюза, и последние будут вынуждены бороться с азиатскими странами, главным образом, с Китаем за российскую нефть. "Я вас поздравляю. Это отличный подарок России к Новому году", - торжественно произнес Владимир Путин, после чего еще и поучаствовал в церемонии закладки плавучей полупогружной буровой установки на заводе "Звезда" в городе Большой Камень в Приморском крае.
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С новыми героями
Дмитрий Медведев вручил государственные награды в Кремле
«Новый год - это праздник, которого ждут всегда», - начал глава государства церемонию вручения государственных наград. Поблагодарив собравшихся за службу России, Дмитрий Медведев по традиции отметил нескольких из них. Пояснив, что «это не значит, что есть какой-то ранжир, просто мое желание проиллюстрировать, кто присутствует в этом зале». Среди названных был и Антонов, и Россель, и оперная певица Елена Образцова (орден за заслуги перед Отечеством II степени), и журналист Генрих Боровик (орден за заслуги перед Отечеством IV степени), и капитан учебного судна «Паллада» Николай Зорченко, награжденный орденом за морские заслуги. «Он помог сотням молодых людей стать настоящими моряками», - пояснил президент.Михаил Боярский, подойдя к президенту, на миг расстался с уже привычной черной шляпой. Недавно у актера был юбилей, и президент отметил, что получить орден (за заслуги перед Отечеством IV степени. - «РГ») сразу после дня рождения должно быть очень приятно.Не обошлось и без международной тематики. Награжденный орденом Дружбы председатель украинской Счетной палаты Валентин Симоненко заметил, что любой спор и проблему всегда надо решать конкретным делом. И добавил, что с российским коллегой Сергеем Степашиным они как раз такие дела и решают. О духовном заговорил митрополит Климент. Он поблагодарил президента за небезразличие к духовному воспитанию молодежи: ведь если новые поколения воспримут многовековые традиции многонациональной и многоконфессиональной России, у страны будут хорошие перспективы стать действительно мощным государством.
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Расплата по ОСАГО
Страховщики смогут возместить ущерб всем потерпевшим в авариях
«Российская газета» публикует два документа о внесении поправок в закон об обязательном страховании гражданской ответственности. Теперь Российскому союзу автостраховщиков будет легче расплатиться по долгам недобросовестных компаний, ушедших с рынка. Для этого он сможет привлекать средства фонда, предназначенного для выплат по жизни и здоровью, если участник ДТП скрылся или не застрахован по ОСАГО. «Российская газета» публикует еще одну поправку в закон об ОСАГО. РСА теперь сам будет назначать максимальные премиальные для страховых агентов. До сих пор этими суммами распоряжались страховые компании. Теперь агент не сможет предоставить незаконную скидку, чтобы в срочном порядке сбыть полисы погибающей компании. Кроме того, страховщики утвердили новую методику выявления неблагополучных компаний и предусмотрели механизм, с помощью которого их можно ограничивать в работе. Один из главных моментов - контроль за выделением бланков ОСАГО. Если раньше в начале года страховая компания подписывала договор с Гознаком на определенное количество таких документов, то сейчас на будущий год договоры станут трехсторонними. Третий подписант - РСА. В таком случае, если у компании возникают проблемы, то союз сам сможет приостановить выдачу полисов на время проверок. Таким образом, автовладельцы будут больше защищены от рисков, связанных с состоянием страховой компании.
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Диплом со шпилем
В 2014 году МГУ им. Ломоносова впервые выдаст своим выпускникам новые дипломы собственного образца
Каким будет новый диплом МГУ? Что значит для главного вуза страны новый, особый статус, присвоенный президентом? Об этом и не только на «деловом завтраке» в «Российской газете» рассказал ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий. На днях президент страны подписал приказ о продлении срока полномочий ректора МГУ на пять лет.
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Бардовая песня без конца
Спиртоносные предприятия вновь испытывают терпение власти
Производители спирта получили очередную отсрочку - новое оборудование по переработке барды (отходов этого производства) они могут установить до марта следующего года. Соответствующий закон публикует «Российская газета». Прежняя отсрочка обязывала их закончить эту работу к началу января.Чтобы навести порядок на алкогольном рынке правительство разработало комплекс мер, который должен быть полностью реализован до июля этого года. «Первая мера - минимальная цена на водку - вступает с 1 января. Остальные начнем реализовывать в феврале-марте. До 1 июля все меры будут реализованы. Вице-премьер пояснил, что комплекс мер включает перенос акциза на этиловый спирт, повышение уголовной ответственности за производство нелегальной водки, ужесточение контроля за продажей водки в торговых организациях и лицензирование перевозки спирта. Возможно, когда реализация намеченных мер начнется в полную силу, производителям придется сделать выбор: либо принять новые правила игры, и в том числе и в отношении барды, которые сейчас некоторые предприятия просто сбрасывают в близлежащие реки и овраги, либо покинуть рынок.
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Особые полномочия
Военные суды получили право рассматривать дела в отношении террористов
Военные судьи будут судить террористов и экстремистов, но - в особых случаях. Соответствующий закон публикует «Российская газета».Главная цель закона - обеспечить безопасность всех сторон на подобных процессах. Судить же обвиняемых будут по законам мирного времени. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.Первоначально предлагалось перенести рассмотрение дел террористов из судов общей юрисдикции в Верховный суд, таким образом изменив территориальную подсудность. Однако многие юристы сочли такую процедуру не совсем правильной. Ведь вопрос, где рассматривать дело, в этом случае решался бы в административном порядке. А здесь велик риск произвола.Поэтому заявление о передаче дела людям в военных мантиях будет рассматриваться в ходе судебного заседания с соблюдением положенных процедур. Присутствие обвиняемого и адвокатов при этом - обязательное условие. У всех будет возможность обосновать свою позицию. Также «Российская газета» публикует поправки в законы о судебной системе в военных судах, которые распространяют юрисдикцию военных судов на территории соответствующих регионов. Если будет решено передать дело в отношении обвиняемых в терроризме или экстремизме для рассмотрения военным судьям, то оно будет рассматриваться окружным или флотским судом по месту совершения преступления.
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«Нерпа» уходит в море
В состав ВМФ вошла новая субмарина
В боевой состав Военно-морского флота России вошла новая атомная подводная лодка К-152 «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б». Церемония передачи лодки проходила в штормовую погоду и при 25-градусном морозе, что даже трубы у оркестрантов покрывались инеем. Подлодка прошла все этапы государственных испытаний, в результате которых были подтверждены тактико-технические характеристики и надежность АПЛ. В июле этого года подлодка успешно прошла испытания в Японском море. Ожидается, что в 2010 году «Нерпа» будет передана Индии в лизинг сроком на десять лет. Стоимость контракта, по некоторым данным, составит около 650 миллионов долларов. «Нерпа» способна развить скорость до 30 узлов и погрузиться на глубину до 600 метров. Автономность - 100 суток, экипаж - 73 человека. Вооружение - четыре 533-миллиметровых торпедных аппарата и четыре - 650-миллиметровых. В состав вооружения входят торпеды, ракеты-торпеды и крылатые ракеты «Гранат» с дальностью стрельбы 3 тысячи километров, которые запускаются из торпедных аппаратов. Всего с 1984 года были построены 15 кораблей данного проекта. В настоящее время все многоцелевые атомные подводные лодки проекта 971 находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов.
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Не СРОстается
К переходу на новые правила в строительстве готов только крупный бизнес
Уже через несколько дней - 1 января 2010 года - будет отменено лицензирование строительной деятельности. На смену лицензиям придут свидетельства о допуске к работам, которые должны выдавать саморегулируемые строительные организации (СРО). Профессиональное сообщество будет само контролировать ситуацию в отрасли, солидарно отвечать за качество работы своих членов, для чего формируется специальный компенсационный фонд. Однако на сегодняшний день, по экспертным оценкам, вступили в СРО примерно 20 процентов строительных компаний. Те компании, которые не успеют до 1 января перейти на новые правила работы, либо остановят свою деятельность, либо будут нарушать закон.По последней информации пресс-службы минрегиона, новый приказ сейчас находится в минюсте и не исключено, что до 1 января будет утвержден. Многие возлагают большие надежды на недавно созданное Национальное объединение СРО в строительстве. Его уже успели окрестить «теневым министерством». Президент Национального объединения СРО в строительстве Ефим Басин отчасти согласен с таким определением. Среди главных задач Национального объединения он называет выработку единого подхода к выдаче свидетельств о допуске, унификацию требований к страхованию, представление интересов СРО в органах государственной власти.
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Рекорд без продолжения
С начала года российские фондовые индексы прибавили 120 процентов, но, похоже, это предел
Завершающийся 2009 год для фондового рынка России оказался весьма позитивным. И, что особенно приятно, вопреки первоначальным прогнозам. Согласно информации, полученной от аналитиков одного из российских банков, отечественный рынок стал лидером роста в первое десятилетие нового века. Так, с 2000 года индекс РТС поднялся на 810 процентов, а индекс ММВБ - на 717 процентов. При этом такой известный индекс США, как например, Dow Jones, упал на 7,7 процента, а в некоторых других странах зафиксированы случаи обвала на 20 и на 40 процентов. Сравниться с РТС и ММВБ могут только индексы Китая. Однако наши обогнали их в среднем в 8 раз. С начала же года индексы прибавили порядка 120 процентов. Тем не менее, стоит уточнить, что подобная динамика российского рынка - это, по сути, рост с нуля. Опрошенные «РГ» эксперты отмечают, что для первого биржевого индикатора наиболее позитивным и психологически ожидаемым сценарием является уровень в 1500 пунктов. Тем не менее, до конца года достичь его почти не реально, даже несмотря на тот факт, что на мировых рынках перед Новым годом доминируют позитивные тенденции. Вообще, стоит отметить, что прогнозы начала года достаточно сильно не совпали с его итогами. Так, по индексу РТС, например, к декабрю планировалось достижение планки в 1054 пункта, в то время как итоговый результат больше на 400 пунктов. Курс отечественной денежной единицы на конец 2009 года также прогнозировался на уровне 34-35 рублей за доллар, в то время как сегодня он чуть ниже 30 рублей.
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Лекарство от импорта
Минпромторг обещает наладить производство стратегически важных препаратов с нуля
Уже в январе в минпромторге ждут предложений от крупнейших российских фармпроизводителей по возможностям размещения на своих площадках производства препаратов из перечня стратегически важных.Об этом сообщил «Российской газете» руководитель профильного департамента минпромторга Сергей Цыб. Важно, что речь идет о размещении полного цикла производства, включая производство фармсубстанций (по сути, исходного сырья для изготовления лекарств). Включение того или иного лекарственного средства в перечень стратегически значимых означает, что государство будет активно содействовать его производству в России. Уже в середине января, по словам Сергея Цыба, в минпромторге ждут конкретных предложений от фармбизнеса. Затем будет сделан детальный анализ и предложен комплекс мер государственной поддержки. Что это конкретно будет - говорить пока преждевременно, оговорился представитель минпромторга. Однако уже известно, что это будут рыночные механизмы - в частности, кредитование на льготных условиях, гарантированные объемы госзакупок, гибкая таможенная и налоговая политика.
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Взятка с докладом
Тюремное ведомство заставит своих сотрудников сообщать о подкупающих предложениях
Тюремное ведомство намерено ввести особую процедуру, по которой работники казенных домов должны сообщать начальству, что кто-то пытается их подкупить.Все подобные признания будут браться на учет управлением собственной безопасности ведомства. А людям, предложившим мзду, грозит срок. Пока это только проект, хотя, конечно, и сегодня ничего не мешает сотруднику казенного дома заявить куда следует, когда ему предлагают деньги за нехорошие дела. Сейчас тюремное ведомство вынесло на общественную экспертизу проект приказа, утверждающего «Порядок уведомления федеральными государственными служащими Федеральной службы исполнения наказаний о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений». Согласно нему гражданин начальник должен сообщить по команде не только о сомнительном предложении в его адрес, но и о коллеге, запятнавшем свой карман взяткой. Как сказано в документе: «невыполнение государственными служащими должностной (служебной) обязанности по уведомлению о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений или сокрытие таких фактов является правонарушением, влекущим их увольнение». Интересно, что первым бороться с коррупцией при помощи подобной гласности предложил глава Высшего арбитражного суда России Антон Иванов.
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Дом на миллионы
Защитники просят арестовать за границей имущество хозяина «Хромой лошади»
Стало известно, что представитель пострадавших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» просит наложить арест на заграничное имущество обвиняемого Анатолия Зака. По словам адвоката, Заку принадлежит в Испании дом стоимостью 2,5 миллиона евро, агентство недвижимости стоимостью 1,5 миллиона евро, семь земельных участков, самый дешевый из которых стоит 250 тысяч евро. Плюс к этому на Заке числится 30 новых автомобилей, произведенных в США. Это не его личный автопарк. Машины были куплены для последующей продажи. Все это добро, переведенное потом в деньги, должно хоть немного помочь родным погибших и тем, кто сильно пострадал от огня, но остался в живых. Со времени пожара прошел почти месяц, а люди продолжают умирать в больницах от тяжелейших травм. Так, по данным на вчерашний день, пожар унес жизни 152 человек. В Следственном комитете корреспонденту «РГ» сообщили, что в рамках расследования уголовного дела назначена комплексная пожаротехническая, взрывотехническая, электротехническая, строительная и химическая экспертизы. Проводятся они в Российском федеральном центре судебной экспертизы при минюсте и Экспертно-криминалистическом центре МВД. И только выводы следствия, подчеркнули в Следственном комитете, подтвержденные в суде, могут соответствовать действительности.
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Нападение на прокурора
Особо опасное преступление по классификации правоохранительных органов произошло в Москве: на юге столицы убит сотрудник прокуратуры. По сообщению Следственного комитета при прокуратуре РФ, в воскресенье утром на детской площадке у дома 35/1, что на Ореховом бульваре, прохожие нашли человека с окровавленной головой. Это был 34-летний главный специалист прокуратуры Москвы Сергей Утешев. Уголовное дело возбудили по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сергей возвращался со службы домой, когда к нему подошли несколько человек и предложили составить компанию в выпивке. Вероятно, подошедшие и не подозревали, что привязались к сотруднику прокуратуры. Скорее всего, мужикам не хватало на бутылку. Разумеется, офицер отказался. Тогда его ударили - и не один раз - по голове чем-то тяжелым. Забрав у убитого деньги, два мобильных телефона и золотое обручальное кольцо, нападавшие отправились на свой «пикник». А накануне погиб 29-летний следователь Следственной части при УВД Юго-Западного округа Москвы капитан юстиции Марат Касаев. Его убили ударом в сердце в кафе «Падишах» на улице Строителей - милиционер о чем-то поспорил с четырьмя кавказцами. Следствие ищет убийц - есть много очевидцев, благодаря показаниям которых уже составлены фотороботы, разосланы ориентировки.
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Евсюков признался, но «частично»
Без особого ажиотажа начался в Мосгорсуде процесс по делу экс-майора милиции Дениса Евсюкова. Обо всем, что вложило следствие в 16-томное дело, кратко рассказала прокурор Амалия Устаева, огласив обвинительное заключение. Евсюков обвиняется в убийстве двух и покушении на убийство еще 20 человек.Бывшему начальнику ОВД «Царицыно», которого судят по четырем тяжелым статьям Уголовного кодекса, грозит срок 20 лет или пожизненно. Не секрет, что потерпевшие и в основном большинстве все наши граждане ждут жесткого приговора не только подсудимому, но и такому явлению как «евсюковщина». Точно установлено, что пистолет, из которого он стрелял, числился в розыске как похищенный несколько лет назад у другого милиционера. Суд начал допрос потерпевших по делу Евсюкова. Первыми ответили на вопросы трое потерпевших - сестра убитого водителя Сергея Евтеева Елена, а также двое молодых людей, которые получили ранения. Другой потерпевший - Антон Кондаков - отмечал, что нападавший стрелял уверенно, не комментируя свои действия. По его словам, одна из пуль попала в бумажник в его заднем кармане, что уберегло его от дополнительных ранений. Преступление вызвало большой общественный резонанс. Своих постов лишились глава ГУВД Москвы генерал-полковник милиции Владимир Пронин и начальник УВД по Южному административному округу столицы Виктор Агеев.
Подробнее - на 7 полосе «РГ».