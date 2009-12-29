Анонс "Российской газеты" за 29 декабря

Завершающийся 2009 год для фондового рынка России оказался весьма позитивным. И, что особенно приятно, вопреки первоначальным прогнозам. Согласно информации, полученной от аналитиков одного из российских банков, отечественный рынок стал лидером роста в первое десятилетие нового века. Так, с 2000 года индекс РТС поднялся на 810 процентов, а индекс ММВБ - на 717 процентов. При этом такой известный индекс США, как например, Dow Jones, упал на 7,7 процента, а в некоторых других странах зафиксированы случаи обвала на 20 и на 40 процентов. Сравниться с РТС и ММВБ могут только индексы Китая. Однако наши обогнали их в среднем в 8 раз. С начала же года индексы прибавили порядка 120 процентов. Тем не менее, стоит уточнить, что подобная динамика российского рынка - это, по сути, рост с нуля. Опрошенные «РГ» эксперты отмечают, что для первого биржевого индикатора наиболее позитивным и психологически ожидаемым сценарием является уровень в 1500 пунктов. Тем не менее, до конца года достичь его почти не реально, даже несмотря на тот факт, что на мировых рынках перед Новым годом доминируют позитивные тенденции. Вообще, стоит отметить, что прогнозы начала года достаточно сильно не совпали с его итогами. Так, по индексу РТС, например, к декабрю планировалось достижение планки в 1054 пункта, в то время как итоговый результат больше на 400 пунктов. Курс отечественной денежной единицы на конец 2009 года также прогнозировался на уровне 34-35 рублей за доллар, в то время как сегодня он чуть ниже 30 рублей.