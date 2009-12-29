Крупные чиновники Приморья страдают имущественной забывчивостью

Posted 29 декабря 2009, 04:45
Published 29 декабря 2009, 04:45
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 29 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Прокуратурой Приморского края возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении государственных служащих, не представивших нанимателю сведения о доходах и имуществе. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова.
Прокуратурой Приморского края на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в части исполнения государственными служащими установленной обязанности предоставлять своему работодателю (представителю нанимателя) сведения о доходах и имуществе.
Очередной прокурорской проверкой выявлены факты непредставления гражданскими служащими управления государственной службы занятости населения Приморского края в полном объеме сведений о доходах и имуществе как при поступлении на службу, так и в ходе ее прохождения.
В их числе начальники отделов управления государственной службы занятости населения Приморского края Вера Ирейкина, Ирина Федореева и другие.
По выявленным нарушениям закона прокуратурой края возбуждены дела об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в мировой суд, сообщает краевая прокуратура.