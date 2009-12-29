На Камчатке вырастут энерготарифы для населения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 29 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Как сообщили в Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края, расчетный средний экономически обоснованный тариф на электроэнергию на 2010 год вырастет на пять процентов и составит 6,98 руб./кв.ч. (в 2009 году - 6,65 руб./кв.ч.). При этом не превышен предельный уровень роста тарифа, установленный для Камчатского края Федеральной службой по тарифам - 7,12 руб./кв.ч.

В то же время для населения отпускной тариф на электроэнергию, включая НДС, вырастет всего на 30 копеек и составит 3,2 рубля (в 2009 году - 2,9 рубля). Отпускной сниженный тариф для прочих потребителей в 2010 году вырастет на 26,3% и составит 3,98 руб./кв.ч. (в 2009 году - 3,15 руб./кв.ч.). Компенсация сниженных тарифов на электроэнергию для потребителей в 2010 году будет осуществляться за счет средств краевого бюджета. Ожидается, что в следующем году на эти цели будет затрачено свыше 4 миллиардов рублей.

Средний экономически обоснованный тариф по тепловой энергии, поставляемой потребителям Камчатки, составит в 2010 году 2713,05 руб./Гкал. Он увеличен на 8,3 процентов, хотя уровень предельного роста тарифа, установленный для Камчатского края Федеральной службой по тарифам, составляет 9,9 процентов. Средний тариф, установленный для населения региона, увеличится на 16,4 процентов и составит 2461,33 руб./Гкал. В Петропавловске-Камчатском тариф для населения установлен в размере 2801,2 руб/Гкал (на 12,2 процентов выше, чем в 2009 году). Доля платы граждан за тепловую энергию от экономически обоснованного тарифа в 2010 году составит в среднем по Камчатскому краю 90,7 процентов (в 2009 году - 85,6 процентов).

На компенсацию отпускных тарифов на тепловую энергию для населения в бюджете Камчатского края на 2010 год предусмотрено 1,8 миллиарда рублей.

Плата граждан за жилищно-коммунальные услуги в 2010 году с учетом утвержденных предельных индексов роста в среднем по Камчатскому краю вырастет на 16,9 процентов и составит 167,92 рубля за 1 квадратный метр.

В Петропавловске-Камчатском ожидаемый рост оплаты за жилищно-коммунальные услуги не должен превысить 13,6 процентов и составит 172,71 рублей за квадратный метр. Рост по коммунальным услугам составит 16,4 процентов, по жилищным - 9,2 процентов.