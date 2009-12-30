Анонсы 30 декабря

Posted 29 декабря 2009, 23:18
Published 29 декабря 2009, 23:18
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря в 12.00 во Владивостоке по адресу: ул. Давыдова, 29а, состоится торжественная сдача 120-квартирного десятиэтажного дома. В нем будут проживать военнослужащие ТОФ.
ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря в 12.00 в городском клиническом родильном доме (ул. Черемуховая, 32) пройдет праздничное мероприятие, посвященное Новому году. Для настоящих и будущих мамочек, а также гостей праздника будет организовано маскарад-шоу с участием тигренка - символа грядущего года. Кроме этого пройдут викторины и розыгрыши призов. Гостями праздника станут Дед Мороз, Снегурочка и белый тигр. В их исполнении прозвучат стихи, песни и частушки. Всем пришедшим на праздник будут вручены приятные подарки и сувениры.
ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря в 11.00 во Владивостоке по адресу: ул. Калинина, 29 (ДК "Гренада") пройдет праздник "Зимние забавы" для школьников Первомайского района.
ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря в 12.00 во Владивостоке по адресу: ул Хабаровская, 9 (д/к им В. Баневура) пройдет праздник "Пришла волшебница зима" для школьников Фрунзенского района.
ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря в 12.00 во Владивостоке по адресу: ул. Русская, 60, пройдет праздник "На крыльях новогодней сказки" для школьников Советского района.
ХАБАРОВСК. 30 декабря в 15.36 по местному времени с вокзала станции Хабаровск-1 отправится «новогодний» поезд № 43 сообщением Хабаровск-Москва, который будут провожать Дед Мороз и Снегурочка.
ХАБАРОВСК. 30 декабря, на ст. Хабаровск-2 (Дальневосточная железная дорога) сдается Дом отдыха локомотивных бригад. Торжекственно открытие состоится в 12.00 на территории, ранее занимаемой зданием по ул. Машинистов, 1. Проезд автобусами 19, 22, 24, 56, 333, 81, остановка «Школа ДОСААФ».
БЛАГОВЕЩЕНСК. 30 декабря председатель Благовещенской городской Думы Сергей Левицкий в 10.00 поздравит с Новым годом и привезет подарки ребятишкам из Дома ребенка. В течение нескольких лет депутаты Благовещенской городской Думы и лично председатель регулярно бывают в Доме ребенка, где воспитываются дети от рождения до трех лет, и оказывают помощь, дарят подарки к праздникам.
В этот же день в 11.00 пройдет новогодняя елка для ребятишек начальной школы поселка Аэропорт. Пятый год новогоднее представление для детей проводится при поддержке председателя городской Думы Сергея Левицкого. Благодаря ему в школе появилась большая искусственная елка, решился вопрос с помещением для проведения праздников, каждый год все дети получают от Сергея Владимировича к новому году подарки.