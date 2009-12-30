Анонсы 30 декабря

ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря в 11.00 во Владивостоке по адресу: ул. Калинина, 29 (ДК "Гренада") пройдет праздник "Зимние забавы" для школьников Первомайского района.

ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря в 12.00 во Владивостоке по адресу: ул Хабаровская, 9 (д/к им В. Баневура) пройдет праздник "Пришла волшебница зима" для школьников Фрунзенского района.

ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря в 12.00 во Владивостоке по адресу: ул. Русская, 60, пройдет праздник "На крыльях новогодней сказки" для школьников Советского района.

ХАБАРОВСК. 30 декабря в 15.36 по местному времени с вокзала станции Хабаровск-1 отправится «новогодний» поезд № 43 сообщением Хабаровск-Москва, который будут провожать Дед Мороз и Снегурочка.