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Posted 30 декабря 2009, 09:21

Published 30 декабря 2009, 09:21

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Клиентам КМБ БАНКа во Владивостоке представили фотовыставку

30 декабря 2009, 09:21
Экспозиция "Марчелло и Софи"была размещена в здании Владивостокского филиала банка

ВЛАДИВОСТОК. 29 ДЕКАБРЯ. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке в канун нового года КМБ БАНК, банк группы «Интеза Санпаоло», открыл выставку итальянского фотографа Тацио Секкьяроли «Марчелло и Софи». Об этом РИА «Восток=-Медиа2 сообщили в пресс-службе КМБ БАНКа.

Экспозиция была размещена в здании Владивостокского филиала банка, первыми зрителями стали клиенты КМБ БАНКа.

Выставка посвящена двум легендарным актерам итальянского кино – Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. Уникальные снимки были сделаны Тацио Секкьяроли на съемочной площадке таких знаковых для кинематографа XX века картин как «Брак по-итальянски», «Сладкая жизнь», «Подсолнухи» и др.

Выставка организована при поддержке Посольства Италии в России и Итальянского института культуры.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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