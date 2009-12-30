Клиентам КМБ БАНКа во Владивостоке представили фотовыставку

Posted 30 декабря 2009, 09:21
Published 30 декабря 2009, 09:21
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
ВЛАДИВОСТОК. 29 ДЕКАБРЯ. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке в канун нового года КМБ БАНК, банк группы «Интеза Санпаоло», открыл выставку итальянского фотографа Тацио Секкьяроли «Марчелло и Софи». Об этом РИА «Восток=-Медиа2 сообщили в пресс-службе КМБ БАНКа.
Экспозиция была размещена в здании Владивостокского филиала банка, первыми зрителями стали клиенты КМБ БАНКа.
Выставка посвящена двум легендарным актерам итальянского кино – Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. Уникальные снимки были сделаны Тацио Секкьяроли на съемочной площадке таких знаковых для кинематографа XX века картин как «Брак по-итальянски», «Сладкая жизнь», «Подсолнухи» и др.
Выставка организована при поддержке Посольства Италии в России и Итальянского института культуры.