Клиентам КМБ БАНКа во Владивостоке представили фотовыставку

ВЛАДИВОСТОК. 29 ДЕКАБРЯ. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке в канун нового года КМБ БАНК, банк группы «Интеза Санпаоло», открыл выставку итальянского фотографа Тацио Секкьяроли «Марчелло и Софи». Об этом РИА «Восток=-Медиа2 сообщили в пресс-службе КМБ БАНКа.