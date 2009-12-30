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Posted 30 декабря 2009, 05:11

Published 30 декабря 2009, 05:11

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

Мэр Хабаровска поздравляет земляков с Новым годом

30 декабря 2009, 05:11
Александр Соколов желает им счастья и благополучия

ХАБАРОВСК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Мэр Хабаровска поздравляет земляков с Новым годом. Александр Соколов желает им счастья и благополучия. В поздравлении говорится:

«Сердечно поздравляю жителей Хабаровска с наступающим 2010-м годом!

Минувший год был не простым. Чтобы противостоять вызовам глобального кризиса, он потребовал от нас мобилизации сил и воли, всех имеющихся ресурсов. Подспорьем стал запас прочности, который мы создали прежде - новые подходы в системе управления муниципальным хозяйством, обеспечившие эффективное его функционирование.

Мы сконцентрировали внимание на главном - решении социальных проблем. Ведь кризисы приходят и уходят, а люди остаются. Мы не только не снизили объемы финансирования ведущих направлений социальной сферы, а шагнули вперед, создавая задел на будущее.

Мы совершенствуем практику поддержки малого и среднего бизнеса, который не только выжил в трудное время, но и окреп, играет все более заметную роль в экономике города. Мы приняли городскую программу «Забота» - в помощь людям старшего поколения, особенно ветеранам Великой Отечественной войны. Мы продолжаем расширять сеть дошкольных учреждений, что скоро позволит полностью решить проблему нехватки мест в детских садах. Мы продолжаем заниматься благоустройством Хабаровска - приводим в порядок жилищный фонд, ремонтируем дороги, закладываем новые скверы и аллеи. Решаем проблему бытовых отходов, для чего ведем строительство полигона и мусороперерабатывающего предприятия, а в рамках программы «Единой России» «Чистая вода» строим Тунгусский водозабор. Заслуженно, уже в третий раз, Хабаровск стал победителем престижного конкурса - удостоен звания «Самый благоустроенный город России».

По всей видимости, и 2010 год не будет легче. И мы это учли, формируя новый городской бюджет, где, по-прежнему, главной статьей расходов будет социальная сфера - образование, здравоохранение, поддержка нуждающихся слоев населения, физическая культура и спорт и другие. Мы продолжим реализацию городских отраслевых и целевых программ, цель которых - улучшение жизни хабаровчан, создание в Хабаровске комфортной среды.

От всей души желаю горожанам здоровья, счастья и благополучия в наступающем году. С Новым годом, дорогие земляки!»

Мэр города Хабаровска А.Н. Соколов

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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