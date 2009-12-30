Мэр Хабаровска поздравляет земляков с Новым годом

Мы совершенствуем практику поддержки малого и среднего бизнеса, который не только выжил в трудное время, но и окреп, играет все более заметную роль в экономике города. Мы приняли городскую программу «Забота» - в помощь людям старшего поколения, особенно ветеранам Великой Отечественной войны. Мы продолжаем расширять сеть дошкольных учреждений, что скоро позволит полностью решить проблему нехватки мест в детских садах. Мы продолжаем заниматься благоустройством Хабаровска - приводим в порядок жилищный фонд, ремонтируем дороги, закладываем новые скверы и аллеи. Решаем проблему бытовых отходов, для чего ведем строительство полигона и мусороперерабатывающего предприятия, а в рамках программы «Единой России» «Чистая вода» строим Тунгусский водозабор. Заслуженно, уже в третий раз, Хабаровск стал победителем престижного конкурса - удостоен звания «Самый благоустроенный город России».