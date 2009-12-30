С хабаровского вокзала отправился "новогодний" поезд № 43 сообщением Хабаровск-Москва

В вагонах-ресторанах также серьезно готовятся к встрече Нового года: обновлены интерьеры, окна украшены новыми шторами, работники ресторанов на колесах будут встречать посетителей в новой форменной одежде. Постарались и технологи, прорабатывая специальное праздничное меню с широким ассортиментом праздничных блюд. Так, на московском направлении появится блюдо под названием «Дары Дальнего Востока», в состав которого входят морепродукты - крабы, гребешки и кальмары. Повара планируют удивить пассажиров «Чудо-шишкой» - это филе курицы, фаршированное яблоком, панированное орехами и обжаренное. Будет и заливное из говядины в формочках, и оригинальный салат из ананасов и орехов, и десерт из чернослива со сливками. Не забыты и маленькие пассажиры: для них будут подготовлены специальные столики с игрушками и подарками.