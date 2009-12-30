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Posted 30 декабря 2009, 06:54

Published 30 декабря 2009, 06:54

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

С хабаровского вокзала отправился "новогодний" поезд № 43 сообщением Хабаровск-Москва

30 декабря 2009, 06:54
Его сопровождают Дед Мороз и Снегурочка

ХАБАРОВСК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня с вокзала станции Хабаровск-1 отправился «новогодний» поезд № 43 сообщением Хабаровск-Москва, который сопровождают Дед Мороз и Снегурочка. Работники пассажирского комплекса Дальневосточной железной дороги готовят немало приятных сюрпризов для тех, кто отправляется в путь в канун Нового года, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВЖД.

Вокзалы уже преобразились к празднику. Разноцветной блестящей мишурой оформлены залы ожидания, окна касс и справочных, наряжены традиционные елки. Символ наступающего года - Амурский тигр - «поселился» под огромным новогодним деревом, которое установлено на первом этаже главного железнодорожного вокзала Хабаровска. Для посетителей вокзала по громкоговорящей связи в предновогодние дни звучат поздравления.

Для пассажиров, которым доведется встречать Новый год в пути, подготовлены особые приветствия начальников поездов по поездной радиосвязи и музыкальные программы. В праздничном убранстве и вагоны поездов дальнего следования, по традиции, они украшены новогодней атрибутикой - елочками и гирляндами.

В вагонах-ресторанах также серьезно готовятся к встрече Нового года: обновлены интерьеры, окна украшены новыми шторами, работники ресторанов на колесах будут встречать посетителей в новой форменной одежде. Постарались и технологи, прорабатывая специальное праздничное меню с широким ассортиментом праздничных блюд. Так, на московском направлении появится блюдо под названием «Дары Дальнего Востока», в состав которого входят морепродукты - крабы, гребешки и кальмары. Повара планируют удивить пассажиров «Чудо-шишкой» - это филе курицы, фаршированное яблоком, панированное орехами и обжаренное. Будет и заливное из говядины в формочках, и оригинальный салат из ананасов и орехов, и десерт из чернослива со сливками. Не забыты и маленькие пассажиры: для них будут подготовлены специальные столики с игрушками и подарками.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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