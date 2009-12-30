Виктор Ишаев на пресс-конференции в Хабаровске подвел социально-экономические итоги уходящего года

Posted 30 декабря 2009, 06:46
Published 30 декабря 2009, 06:46
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ХАБАРОВСК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Полпред Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев на пресс-конференции в Хабаровске подвел социально-экономические итоги уходящего 2009 года. По его словам, Дальний Восток - единственный федеральный округ, демонстрирующий рост промышленного производства по итогам 11 месяцев 2009 года. Индекс промышленного производства составил 102,6%, сообщает пресс-служба аппарата полпредства, передает РИА «Восток-Медиа».
«У нас ощутим рост реальных доходов населения. Он составил 114%. Две территории Дальнего Востока - Хабаровский край и Еврейская автономная область дали миграционный плюс. Да, люди уезжают с Дальнего Востока, но поток значительно снизился. Около 15 тысяч человек уехали в центральные районы России с востока страны. У нас увеличился ввод жилья, правда, объемы строительства снизились. Интересны показатели в сельском хозяйстве. Число а сельских жителей составило 101%, а работающих в сельском хозяйстве - 105%. Когда говорят о безработице на селе, я это не признаю. У нас, на Дальнем Востоке, земли и работы на земле предостаточно. Нам удалось значительно снизить задолженность по заработной плате. Если в начале года она была примерно 1 миллиард 260-280 миллионов рублей, то сейчас долги по зарплате составляют 511 миллионов. Решены вопросы по оборонно-промышленному комплексу. Безработных на Дальнем Востоке 105 тысяч, при этом, вакансий 88 тысяч. Вакансий у нас предостаточно, чтобы победить безработицу вовсе», - сказал полпред.
Виктор Ишаев заявил, что у всех субъектов федерации Дальнего Востока четко видны перспективы экономического развития в 2010 году, в том числе за счет повышенного внимания федерального центра к крупным проектам, которые реализуются практически в каждом регионе ДФО.
«Каждый субъект определился со своей нишей в экономике и развивается в этом направлении. Амурская область, например, активно развивает сельское хозяйство, горнорудную отрасль, возрождает БАМ, строит трубопровод «Восточная Сибирь -Тихий Океан». В Чукотском автономном округе только один рудник «Купол» увеличил добычу золота в четыре раза. На Камчатке и на Сахалине увеличился вылов биоресурсов. На Сахалине активно развивается угледобыча, нефтегазодобыча, нефтегазохимия. Якутия развивает горнорудную отрасль, новые способы добычи алмазов, здесь строятся дороги и аэропорты. Хабаровский край окажет помощь Якутии в строительстве автомобильной дороги к Охотскому морю. Увеличен оборонный заказ. Хабаровский край остается третьим в стране по лесозаготовке и переработке древесины. Край - второй по добыче платины. Развивается авиастроение. В Приморском крае - стройки к форуму АТЭС. Кроме этого, открытие автомобильного завода и активное развитие судостроения», - отметил Виктор Ишаев.
Он сообщил журналистам, что в 2010 году в соответствии с планом будет сдана федеральная трасса «Амур», по которой можно будет беспрепятственно проехать из Читы в Хабаровск. По его словам, в ближайшее время также начнется реконструкция другой важной трассы на Дальнем Востоке - дороги «Уссури» (Хабаровск-Владивосток).
Говоря об открытом во вторник автозаводе «Соллерс» во Владивостоке, полпред высоко оценил необходимость этого предприятия. «Открытие нового производства на Дальнем Востоке позволит привлечь сюда не только инвестиции, но и специалистов разных профессий, которых нет на Дальнем Востоке. Те судостроительные заводы, которые начнут выпускать крупнотоннажные нефтеналивные танкеры, также нуждаются в специалистах из других регионов России. Во Владивостоке на «Соллерсе» мы видели много приезжих специалистов. Это хорошо. Мне понравилась и качество продукции предприятия, которая будет реализовываться, заметьте, по приемлемым ценам», - подчеркнул он.
По мнению полпреда, Дальневосточный федеральный округ в предстоящем году будет по-прежнему неразрывно связан с экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона. «Нам не нужен экономический кризис в АТР, поскольку АТР - это главный наш рынок. Может быть, пока наши соседи по АТР нас до сих пор рассматривают в качестве сырьевого региона, но мы уже начали втягивать их в создание на Дальнем Востоке высокотехнологичного производства», - добавил он.
У Дальнего Востока, по словам представителя Президента РФ в ДФО, появилась долгожданная идеология развития. «Принята долгожданная «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 года». Стратегия - это вектор развития Дальнего Востока и его интеграции со странами АТР. Сейчас ведется разработка плана мероприятий по реализации Стратегии. Вторым этапом также станет принятие новой федеральной целевой программы. Нынешняя программа рассчитана до 2013 года. Мы сделаем ее до 2016 года. Она будет отличаться от действующей. По мнению дальневосточных губернаторов, она не должна быть размыта по мелким объектам. Федеральный центр должен финансировать крупные инфраструктурные объекты, а регионы - объекты социальные. Главное - принято политическое решение, что Дальний Восток должен быть заселен. Чтобы выполнить это решение необходимо приблизить условия экономики и человеческой жизни к среднероссийским условиям, а в дальнейшем сделать жизнь на Дальнем Востоке гораздо лучше, чем где-либо в стране. Только тогда люди приедут на Дальний Восток», - заключил Виктор Ишаев.