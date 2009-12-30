Виктор Ишаев на пресс-конференции в Хабаровске подвел социально-экономические итоги уходящего года

«У нас ощутим рост реальных доходов населения. Он составил 114%. Две территории Дальнего Востока - Хабаровский край и Еврейская автономная область дали миграционный плюс. Да, люди уезжают с Дальнего Востока, но поток значительно снизился. Около 15 тысяч человек уехали в центральные районы России с востока страны. У нас увеличился ввод жилья, правда, объемы строительства снизились. Интересны показатели в сельском хозяйстве. Число а сельских жителей составило 101%, а работающих в сельском хозяйстве - 105%. Когда говорят о безработице на селе, я это не признаю. У нас, на Дальнем Востоке, земли и работы на земле предостаточно. Нам удалось значительно снизить задолженность по заработной плате. Если в начале года она была примерно 1 миллиард 260-280 миллионов рублей, то сейчас долги по зарплате составляют 511 миллионов. Решены вопросы по оборонно-промышленному комплексу. Безработных на Дальнем Востоке 105 тысяч, при этом, вакансий 88 тысяч. Вакансий у нас предостаточно, чтобы победить безработицу вовсе», - сказал полпред.