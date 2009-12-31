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Posted 31 декабря 2009, 03:34

Published 31 декабря 2009, 03:34

Modified 17 сентября 2022, 13:29

Updated 17 сентября 2022, 13:29

В Приморье все больше некачественного риса

31 декабря 2009, 03:34
Сюжет
Происшествие
2009 год ознаменовался ростом поставок такой продукции

ВЛАДИВОСТОК. 31 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В 2009 году объём поставок в Приморский край из-за рубежа некачественной рисовой крупы по сравнению с 2008 годом вырос в более чем два раза и составил 13 тысяч тонн.

«Проведённый Приморским филиалом ФГУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора анализ зарубежных поставок в Приморский край рисовой продукции показал, что объём поставок не соответствующего российским нормам безопасности и качества риса, по сравнению с периодом 2008 года, значительно вырос и составил 13,1 тысяч тонн.

Всего же за период 2009 года в Приморье было поставлено 138,3 тысяч тонн рисовой продукции, в основном от таких стран-экспортёров как Китайская Народная Республика, Королевство Таиланд и Вьетнам. Для сравнения, в прошлом году в край поступило 96,35 тысяч тонн риса, из них не соответствующего стандартам качества 4,55 тысяч тонн.

Основными выявленными нарушениями при контроле зарубежных поставок стали выявления в крупе насекомых, как в мёртвом, так и в живом виде. В основном это вредители хлебных запасов, Но встречались насекомые, не относящиеся к хлебным вредителям. Так, в 400 тоннах третьесортного риса, поставленного из Китая специалисты зернового контроля нашли блох, которые, к слову сказать, являются переносчиками таких опасных заболеваний, как чума, крысиного и сыпного тифа, гепатита Б и С», - сообщил РИА «Восток-Медиа» помощник руководителя Приморского Россельхознадзора Виталий Саленко.

По всем случаям выявлений специалистами зернового контроля Россельхознадзора были приняты оперативные и своевременные меры по приостановлению дальнейших движений некондиционных партий риса до приведения их в соответствие с российскими санитарно-гигиеническими нормами.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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