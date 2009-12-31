В Приморье все больше некачественного риса

Основными выявленными нарушениями при контроле зарубежных поставок стали выявления в крупе насекомых, как в мёртвом, так и в живом виде. В основном это вредители хлебных запасов, Но встречались насекомые, не относящиеся к хлебным вредителям. Так, в 400 тоннах третьесортного риса, поставленного из Китая специалисты зернового контроля нашли блох, которые, к слову сказать, являются переносчиками таких опасных заболеваний, как чума, крысиного и сыпного тифа, гепатита Б и С», - сообщил РИА «Восток-Медиа» помощник руководителя Приморского Россельхознадзора Виталий Саленко.