Даты. 2 января 1975 г. во Владивостоке открылся новый цирк

Он решил посвятить всю жизнь служению Господу. Потому поступает в Архангельскую Духовную семинарию, потом его принимают на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. Пастырская деятельность Иоанна протекает в Кранштадте, и многие забывают даже его фамилию «Сергиев», называя «Кронштадтским». Да и сам он порой так подписывается. Он всегда был великим аскетом, хотя не афишировал своего подвижнического образа жизни. В нем открывается дар чудотворения, который прославил его на всю Россию и даже за ее пределами. Молитвою и возложением рук отец Иоанн излечивал самые тяжкие болезни. Исцеления совершались как наедине, так и при большом стечении народа, а зачатую и заочно.