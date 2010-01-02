Даты. 2 января 1975 г. во Владивостоке открылся новый цирк

Posted 2 января 2010, 01:26
Published 2 января 2010, 01:26
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 2 января. ВОСТОК-МЕДИА - 2 января Православная Церковь чествует святого праведного Иоанна, Кронштадтского чудотворца.
Святой праведник Иоанн, Кронштадтский чудотворец, родился в 1829 году на севере России в семье бедного сельского дьячка. Новорожденный казался настолько слабым и больным, что родители сразу поспешили его покрестить. Вскоре после крещения младенец стал заметно поправляться. Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и тем воспитал в нем любовь к богослужению.
Он решил посвятить всю жизнь служению Господу. Потому поступает в Архангельскую Духовную семинарию, потом его принимают на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. Пастырская деятельность Иоанна протекает в Кранштадте, и многие забывают даже его фамилию «Сергиев», называя «Кронштадтским». Да и сам он порой так подписывается. Он всегда был великим аскетом, хотя не афишировал своего подвижнического образа жизни. В нем открывается дар чудотворения, который прославил его на всю Россию и даже за ее пределами. Молитвою и возложением рук отец Иоанн излечивал самые тяжкие болезни. Исцеления совершались как наедине, так и при большом стечении народа, а зачатую и заочно.
Проповеди праведного Иоанна отличались необыкновенной силой и глубиной мысли. И даже день своей земной кончины он предсказал сам. Великий праведник скончался 20 декабря 1908 года, при его погребении присутствовало множество народа - десятки тысяч, а у гробницы его и тогда и в последнее время совершается много чудес.
2 января 1819 года родился Константин Николаевич Посьет - известный русский учёный, мореплаватель, дипломат и государственный деятель, чьим именем назван залив в Японском море и посёлок в Приморье. Потомственный моряк, Посьет окончил морской корпус, совершил длительное и полное приключений плавание в восточных морях на фрегатах «Паллада» и «Диана». В составе экспедиции адмирала Путятина он выполнял обязанности помощника главы миссии и переводчика на переговорах. Именно он передал японцам шхуну «Хеда», построенную русскими моряками, которая стала первым военным кораблём европейской конструкции в Японии. Помимо дипломатических переговоров, Константин Николаевич участвовал в исследовании побережья Приморья. Кроме этого, Посьет был министром Путей Сообщения. При нём развернулось широкое железнодорожное строительство, было проложено более 11 тысяч вёрст железных дорог, сдан в эксплуатацию Западный участок Великой сибирской железнодорожной магистрали от Екатеринбурга до Тюмени, разработан план развития морских торговых портов.
2 января 1910 года во Владивостоке начал свою постоянную работу городской ломбард. В первый же день его услугами воспользовался только один житель города. Обыватель заложил свой сюртук за 3 рубля. Но уже через 2 дня ломбард выдал 20 ссуд, преимущественно под заклад золотых и серебряных вещей.
2 января 1921 года вышел в свет первый номер ежедневной газеты «Труд» - органа Никольск-Уссурийского городского и земского самоуправления. Газета провозгласила, что будет защищать «главным образом интересы рабочих и крестьян и берет своим девизом стремление к прекращению гражданской войны, интервенции и разрухи». Но тут же последовал мощный взрыв возмущения и издевок. «Уссурийское слово» тут же печатает стихи некого Н. Астрова под названием «Труду»:
В Никольске вышел некий «Труд»!
Последний грош народный медный
В него радетели вотрут ...
Товарищ, если мозгу мало,
Пиши в «Труде» куда ни шло,
Чтоб знамя красное прияло
тебя под теплое крыло».
2 января 1975 года открылся новый цирк во Владивостоке. Это был прекрасный новогодний подарок приморцам. Свой творческий путь владивостокский цирк начал с показа большой программы «Мечте навстречу». А первыми зрителями этого красочного представления были его строители. За четверть века сотни тысяч владивостокцев, жителей и гостей края побывали на представлениях. На арене цирка выступали с дрессированными зверями Тереза Дурова и Вальтер Запашный, под сплошной аншлаг прошли вечера известного иллюзиониста Эмиля Кио, зрители были покорены выступлением артистов балета на льду и единственного в Советском Союзе «Цирка на воде».
1905 - начальник Квантунского укрепрайона русский генерал А. Стессель сдал японцам крепость Порт-Артур.
1942- японские войска захватили Манилу.
1992 - произошла «либерализация цен» в России, выразившаяся в стремительном росте цен и падении курса рубля. Большинство магазинов в этот день так и не распахнули свои двери.
2000 - в США напечатано 50 млрд лишних долларов в связи с возможным компьютерным сбоем, вызванным проблемой - 2000.
2000 - «Возможно, в скором времени между Россией и США будет налажено железнодорожное сообщение». О грандиозном проекте строительства 100-километрового тоннеля под Беринговым проливом, который свяжет Чукотку с Аляской, сообщает лондонская «Таймс». По заявлению российских официальных лиц, на реализацию этого суперпроекта стоимостью 40 млрд долларов потребуется 20 лет. По словам директора Центра проектов регионального транспорта РАН РФ Виктора Разбегина, уже подготовлен проект, который будет представлен правительствам России и США, а также Всемирному банку. Он отметил, что это лишь вопрос времени, поскольку финансовые проблемы уже вскоре могут быть решены... Как видно, все еще решаются.
Именинники: Даниил, Иван, Игнат.