Покупка квартиры все еще пугает рядового приморца

"На сегодняшний день банки готовы к сотрудничеству по ипотечным сделкам. Снижают процентные ставки. Мы готовы работать в этом направлении, и считаем, что людям нужно определяться с «квартирным» вопросом уже сегодня. Ситуация на рынке недвижимости достигла «дна» и цены дальше будут только расти. Еще один плюс. Это снижение суммы первоначального взноса. В некоторых банках она уже составляет 20% от суммы. Банки смотрят непосредственно на документы, на кредитную историю, на платежеспособность. Деньги, как правило выдаются на руки клиенту, но банки сопровождают всю сделку до конца, с целью чтобы деньги попали в руки продавца".

Как сообщает корреспондент «Восток-Медиа», например, стоимость гостинки во Владивостоке район Некрасовской, вторичный фонд, примерно 1200 тысяч рублей. Их них 400 тысяч рублей первоначальный взнос. 1 млн. рублей сумма займа. Ежемесячный платеж 13.800 рублей. Ставка по АИЖК 10, 5%. Срок ипотеки 15 лет. При сроке погашения ипотеки в 50 лет, месячный взнос составит 13.005 рублей. как видим не намного больше, но значительно дольше. Быть может всю жизнь, достанется еще и вашим детям. Нетрудно посчитать во сколько обойдется гостинка в общем.