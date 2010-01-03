Премьер-министр Японии берет пример с Дмитрия Медведева

Posted 3 января 2010, 03:03
Published 3 января 2010, 03:03
Modified 17 сентября 2022, 13:28
Updated 17 сентября 2022, 13:28
ВЛАДИВОСТОК. 3 января. ВОСТОК-МЕДИА - Премьер-министр Японии Юкио Хатояма завел 1 января микроблог на «Twitter», а также полноценный блог. Оба ведутся по-японски.
В первой записи в «Twitter» Хатояма поздравил всех с Новым годом и пообещал писать по одному "твиту" в день. По словам Премьера, обычный блог станет первым шагом по "сокращению разрыва между народом и политикой, а также совместного изменения страны".
К обеду 2 января в блоге размещены уже две записи. Обе сопровождаются фотографиями, и как минимум одна из них снята самим Хатоямой на мобильный телефон, сообщает Lenta.ru.